Овечкин стал послом «Интервидения»
новость из сюжетаИнтервидение-2025
Обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин будет послом на международном творческом конкурсе «Интервидение». Об этом сообщили организаторы мероприятия. В минувшем сезоне НХЛ Овечкину удалось побить рекорд Уэйна Гретцки.
