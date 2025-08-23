Врач Закирова: Киркоров может потерять зрение, отказавшись от диеты

Российский певец Филипп Киркоров рискует потерять зрение из-за отказа соблюдать диету при диабете второго типа. Об этом сообщила врач-эндокринолог Красногорской больницы Гульнара Закирова. У поп-короля диагностировано хроническое заболевание, требующее постоянного контроля сахара в крови и корректировки питания.
«При отказе следовать рекомендациям врача возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, пациент может заметить и ухудшение зрения. Если мы говорим об артистах, ситуация усугубляется высокой нагрузкой: сцена требует колоссальной отдачи, а при нестабильном сахаре сил попросту не хватает», — рассказала Закирова в беседе с интернет изданием «Подмосковье сегодня».
Эксперт пояснила, что сахарный диабет второго типа приводит к снижению чувствительности тканей организма, нарушению кровообращения и замедлению заживления ран. Врач обратила внимание на то, что пациенты часто не замечают микротравм, поскольку снижается чувствительность. Это увеличивает вероятность осложнений, включая инфицирование и хроническое воспаление.
Для предотвращения таких последствий эндокринолог рекомендовала строго следить за уровнем глюкозы, соблюдать режим питания с минимальным содержанием быстрых углеводов и достаточным количеством белка и клетчатки. Закирова напомнила о необходимости регулярного контроля состояния здоровья и индивидуального подбора терапии для сохранения работоспособности и качества жизни.
Ранее поп-король российской эстрады Филипп Киркоров официально подтвердил наличие у него сахарного диабета. В последние дни состояние здоровья артиста активно обсуждается в кругах шоу-бизнеса, поскольку заболевание сопровождается у него чувством слабости и жаждой, передает 360.ru. Киркоров также отметил, что строго придерживается рекомендаций специалистов и благодаря достижениями современной медицины чувствует себя удовлетворительно.
