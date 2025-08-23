В городе Михайловске, в Ставропольском крае, тушат магазин. В огне оказались 1500 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.
«Помещение горит в городе Михайловске, по улице Вокзальная, 82. По предварительной информации, в огне 1500 квадратов», — заявило ведомство в telegram-канале. Сообщается, что на месте работают 37 специалистов, а также 12 единиц техники МЧС России.
Ранее крупный пожар произошел в Челябинске, где сотрудники МЧС тушили возгорание на складе площадью 2300 квадратных метров. Тогда к ликвидации пожара были привлечены более 60 специалистов и 15 единиц техники, пострадавших не было.
