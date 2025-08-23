Врачи фиксируют взрывной рост тревожного синдрома среди детей в России

В России каждый шестой ребенок страдает СДВГ (синдромом дефицита внимания и гиперактивности). Об этом заявили психотерапевты.
«По словам специалистов, примерно каждый шестой российский ребёнок страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности», — указано в посте telegram-канала Shot. Отмечается, что дети, страдающие синдромом, не могут сосредоточиться на одном деле, забывают о поручениях и часто отвлекаются.
По словам специалистов, в наше время виной этому являются, в основном, внешние факторы. Врачи сравнили современные яркие и быстрые мультфильмы с советскими медленными и спокойными. Первые яркими красками провоцируют перестимуляцию мозга. Также в пример врачи привели большое количество ярких разнообразных игрушек.
Ребенок с СДВГ отличается от обычного своей «неуправляемостью». Детский психолог Наталья Наумова заявляла, что когда ребенку с СДВГ нужно ложиться спать, то он может начать кричать, бегать, прыгать и ругаться. Ее слова приводит «Ридус».
