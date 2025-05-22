США проверит, куда Украина потратила полученную от страны военную помощь

Рубио: США оказали колоссальное количество военной помощи Украине
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Военную помощь от США Украине проверят на наличие возможных растрат, заявил Рубио
Военную помощь от США Украине проверят на наличие возможных растрат, заявил Рубио Фото:

Военная помощь, которую США передали Украине, подвергнется тщательному анализу на предмет возможных растрат. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в ходе слушаний в Палате представителей.

«Очевидно, что вся наша помощь будет проанализирована. У нас есть генеральные инспекторы, у нас есть специальный генеральный инспектор по этому вопросу, который будет рассматривать все эти расходы. <...> В более широком смысле я считаю, что мы оказали колоссальное количество помощи Украине, но этот конфликт должен закончиться», — сказал Рубио. Трансляция его выступления велась на YouTube. Он также добавил, что в Белом доме обязательно займутся проверкой таких случаев.

Кроме того, Рубио подчеркнул, что решить конфликт на Украине военным путем не получится. Закончить его можно лишь с помощью дипломатии.

Ранее госсекретарь сообщил, что США должны поддерживать диалог с Россией для предотвращения просчетов и возможного конфликта. Это необходимо делать даже несмотря на существующие разногласия между двумя странами.

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Военная помощь, которую США передали Украине, подвергнется тщательному анализу на предмет возможных растрат. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в ходе слушаний в Палате представителей. «Очевидно, что вся наша помощь будет проанализирована. У нас есть генеральные инспекторы, у нас есть специальный генеральный инспектор по этому вопросу, который будет рассматривать все эти расходы. <...> В более широком смысле я считаю, что мы оказали колоссальное количество помощи Украине, но этот конфликт должен закончиться», — сказал Рубио. Трансляция его выступления велась на YouTube. Он также добавил, что в Белом доме обязательно займутся проверкой таких случаев. Кроме того, Рубио подчеркнул, что решить конфликт на Украине военным путем не получится. Закончить его можно лишь с помощью дипломатии. Ранее госсекретарь сообщил, что США должны поддерживать диалог с Россией для предотвращения просчетов и возможного конфликта. Это необходимо делать даже несмотря на существующие разногласия между двумя странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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