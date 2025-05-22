США проверит, куда Украина потратила полученную от страны военную помощь

Военная помощь, которую США передали Украине, подвергнется тщательному анализу на предмет возможных растрат. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в ходе слушаний в Палате представителей.
«Очевидно, что вся наша помощь будет проанализирована. У нас есть генеральные инспекторы, у нас есть специальный генеральный инспектор по этому вопросу, который будет рассматривать все эти расходы. <...> В более широком смысле я считаю, что мы оказали колоссальное количество помощи Украине, но этот конфликт должен закончиться», — сказал Рубио. Трансляция его выступления велась на YouTube. Он также добавил, что в Белом доме обязательно займутся проверкой таких случаев.
Кроме того, Рубио подчеркнул, что решить конфликт на Украине военным путем не получится. Закончить его можно лишь с помощью дипломатии.
Ранее госсекретарь сообщил, что США должны поддерживать диалог с Россией для предотвращения просчетов и возможного конфликта. Это необходимо делать даже несмотря на существующие разногласия между двумя странами.
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