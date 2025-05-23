Саперы нашли новые мины в Курской области, которые печатались на 3D-принтере

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Дополнительную угрозу создает дистанционная установка мин с использованием беспилотников
Дополнительную угрозу создает дистанционная установка мин с использованием беспилотников Фото:
новость из сюжета
ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

В Курской области увеличилось число находок новых кустарных мин на приграничных территориях. Особую опасность представляют самодельные взрывные устройства, изготовленные с помощью 3D-принтеров. Об этом сообщает МЧС России.

«Мины небольшие, около десяти сантиметров в диаметре и почти незаметны на земле. Противник маскирует их, обклеивая травой и листьями», — рассказал командир группы разминирования с позывным «Белый», пишет МЧС России в официальном telegram-канале. Необычная форма и материал изготовления позволили этим минам получить прозвища «эклеры» и «мыльницы».

Такие мины имеют пластиковый корпус, содержат 30-40 граммов взрывчатки и срабатывают при нажатии, что делает их крайне опасными для гражданского населения и сотрудников служб безопасности. Дополнительную угрозу создает дистанционная установка мин с использованием беспилотников.

С августа 2024 года специалисты МЧС России обезвредили свыше 5 300 опасных предметов на приграничных территориях. Для повышения эффективности разминирования активно применяется роботизированная техника, что позволяет минимизировать риски для сотрудников ведомства. Работы ведутся в круглосуточном режиме, в особенности в районах, где сохраняется высокая вероятность обнаружения новых мин. В связи с повышенной угрозой в Курской области продолжает действовать режим контртеррористической операции.

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В Курской области увеличилось число находок новых кустарных мин на приграничных территориях. Особую опасность представляют самодельные взрывные устройства, изготовленные с помощью 3D-принтеров. Об этом сообщает МЧС России. «Мины небольшие, около десяти сантиметров в диаметре и почти незаметны на земле. Противник маскирует их, обклеивая травой и листьями», — рассказал командир группы разминирования с позывным «Белый», пишет МЧС России в официальном telegram-канале. Необычная форма и материал изготовления позволили этим минам получить прозвища «эклеры» и «мыльницы». Такие мины имеют пластиковый корпус, содержат 30-40 граммов взрывчатки и срабатывают при нажатии, что делает их крайне опасными для гражданского населения и сотрудников служб безопасности. Дополнительную угрозу создает дистанционная установка мин с использованием беспилотников. С августа 2024 года специалисты МЧС России обезвредили свыше 5 300 опасных предметов на приграничных территориях. Для повышения эффективности разминирования активно применяется роботизированная техника, что позволяет минимизировать риски для сотрудников ведомства. Работы ведутся в круглосуточном режиме, в особенности в районах, где сохраняется высокая вероятность обнаружения новых мин. В связи с повышенной угрозой в Курской области продолжает действовать режим контртеррористической операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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