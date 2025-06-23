Прах Натальи Теняковой похоронят на Троекуровском кладбище

Прах народной артистки России Натальи Теняковой будет захоронен 26 июня на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщили представители Московского художественного театра имени Чехова, где актриса долгие годы служила.
«Захоронение состоится 26 июня», — сказали в МХТ имени Чехова, передает ТАСС. Наталья Тенякова скончалась в ночь на 18 июня на 81 году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца. Проститься с актрисой пришли коллеги, друзья и поклонники 20 июня в стенах МХТ имени Чехова. Место погребения выбрано не случайно — на Троекуровском кладбище покоится супруг Натальи Теняковой, народный артист РСФСР Сергей Юрский.
Наталья Тенякова — одна из ярчайших представительниц отечественного театра и кино. За свою долгую карьеру она сыграла десятки ролей, как на сцене, так и в кино, став настоящим символом эпохи. Тенякова стала любимицей публики после исполнения роли бабы Шуры в комедии «Любовь и голуби».
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