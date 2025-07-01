Минобороны раскрыло обстоятельства крушения Су-34 в Нижегородской области

Военный самолет Су-34 потерпел крушение в Нижегородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета. Об этом сообщило Министерство обороны России.
В ведомстве РИА Новости уточнили, что при заходе на посадку у самолета отказала система выпуска одной из стоек шасси. Экипаж в течение нескольких минут предпринимал попытки устранить неисправность прямо в воздухе, однако решить проблему не удалось. После неудачных попыток исправить ситуацию, по команде руководителя полетов, экипаж направил самолет в безопасную зону. Затем оба пилота благополучно катапультировались.
Самолет упал в безлюдном районе. Оба члена экипажа остались живы и были оперативно эвакуированы спасательными службами.
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