В Самаре начался суд по нападению на депутата Госдумы

Суд получил материалы дела о покушении на депутата Матвеева
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Материалы дела переданы судье
Материалы дела переданы судье Фото:

Суд в Самаре получил материалы дела о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Об этом говорится в соответствующих документах.

"Материалы дела 4 июля передали судье Татьяне Керосировой", — передает содержание документов РИА Новости. Там добавили, что рассмотрение дела начнется 16 июля, когда будут решаться вопросы о продлении меры пресечения для обвиняемых, находящихся под стражей.

Согласно делу, трое обвиняемых, среди которых несовершеннолетний, обвиняются в покушении на убийство и хулиганстве с применением оружия. Обстоятельства преступления связаны с конфликтом на остановке, в котором Матвеев и его водитель попытались предотвратить нападение, за что сами стали жертвами.

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Суд в Самаре получил материалы дела о покушении на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Об этом говорится в соответствующих документах. "Материалы дела 4 июля передали судье Татьяне Керосировой", — передает содержание документов РИА Новости. Там добавили, что рассмотрение дела начнется 16 июля, когда будут решаться вопросы о продлении меры пресечения для обвиняемых, находящихся под стражей. Согласно делу, трое обвиняемых, среди которых несовершеннолетний, обвиняются в покушении на убийство и хулиганстве с применением оружия. Обстоятельства преступления связаны с конфликтом на остановке, в котором Матвеев и его водитель попытались предотвратить нападение, за что сами стали жертвами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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