Звезду российских сериалов Трескунова* оштрафовали на 50 тысяч рублей

Актер Семен Трескунов (признан в РФ иноагентом), известный по роли в российском телесериале «Ивановы-Ивановы», был оштрафован на 50 тысяч рублей. Решение вынес Тимирязевский суд Москвы.
«Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Актер признан виновным в правонарушении, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение деятельности иностранного агента).
Трескунов родился 14 ноября 1999 года в Москве. Свою карьеру он начал в 12 лет после пробы на рекламный ролик. Он закончил школу в 2017 году и поступил на факультет режиссуры во ВГИК. Трескунов получил известность благодаря роли Михаила Хрусталева в фильме «Частное пионерское», а также благодаря роли Ивана Кузнецова в «Призрак». В 2016 году сыграл в «Хороший мальчик», которая получила гран-при «Кинотавр-2016». Его популярность возросла с сериалом «Ивановы-Ивановы». Трескунов был награжден в юном возрасте, в том числе на XVII Фестивале визуальных искусств и кинофестивале «Алые паруса». В 2022 году он уехал в Израиль, осудив спецоперацию на Украине, а позже переехал в Испанию. Покинув страну, он также сменил имя на Сэм.
*Трескунов признан иностранным агентом в РФ
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