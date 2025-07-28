РКН выступил с заявлением на фоне риска утечки данных после взлома «Аэрофлота»

Роскомнадзор (РКН) не выявил подтверждений утечки персональных данных клиентов или сотрудников авиакомпании «Аэрофлот» после сбоя в информационных системах. Об этом сообщили в пресс-службе РКН.
«Сообщения злоумышленников о компрометации персональных данных клиентов или сотрудников компании пока не подтверждаются фактами. Роскомнадзор ожидает информацию от „Аэрофлота“ и примет решение о целесообразности проверки с учетом всех обстоятельств», — говорится в заявлении РКН. Его приводит ТАСС.
Ранее перевозчик отменил 54 парных рейса в Москву и обратно из-за технического сбоя. По данным Генеральной прокуратуры России, причиной сбоя стала хакерская атака на информационные системы авиакомпании. Ведомство также подтвердило, что инцидент находится на контроле надзорных органов.
Сейчас специалисты продолжают работать над восстановлением работы сервисов. Представители «Аэрофлота» оперативно информируют пассажиров об изменениях в расписании и предпринимают меры по минимизации неудобств для клиентов.
При этом отмененные рейсы будут выполняться. Для этого задействуют ресурсы других авиакомпаний. 28 июля приоритет в расписании будет отдан рейсам на Дальний Восток, в Калининград, Сочи, Минеральные Воды и за рубеж.
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