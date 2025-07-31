Ограничения носили кратковременный характер
В центре Москвы временно ограничивали движение транспорта. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.
«Движение временно закрыто», — говорится в официальном telegram-канале департамента. Перекрытия затронули Тверскую улицу по направлению в центр, Боровицкую площадь, Пречистенскую набережную, Большой Каменный мост, а также улицу Знаменка.
Позже движение на перечисленных участках было полностью восстановлено. Ограничения носили кратковременный характер.
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