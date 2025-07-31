В центре Москвы временно ограничивали движение

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Ограничения носили кратковременный характер
Ограничения носили кратковременный характер Фото:

В центре Москвы временно ограничивали движение транспорта. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

«Движение временно закрыто», — говорится в официальном telegram-канале департамента. Перекрытия затронули Тверскую улицу по направлению в центр, Боровицкую площадь, Пречистенскую набережную, Большой Каменный мост, а также улицу Знаменка.

Позже движение на перечисленных участках было полностью восстановлено. Ограничения носили кратковременный характер.

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В центре Москвы временно ограничивали движение транспорта. Об этом сообщил столичный департамент транспорта. «Движение временно закрыто», — говорится в официальном telegram-канале департамента. Перекрытия затронули Тверскую улицу по направлению в центр, Боровицкую площадь, Пречистенскую набережную, Большой Каменный мост, а также улицу Знаменка. Позже движение на перечисленных участках было полностью восстановлено. Ограничения носили кратковременный характер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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