Семь ударов по ВПК и семь освобождений: Минобороны подвело итоги недели

С 26 июля по 1 августа российские войска нанесли семь групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и освободили семь населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 26 июля по 1 августа Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено семь групповых ударов <...>, в ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины», — говорится в telegram-канале МО РФ. Кроме этого, по данным ведомства, российские войска также нанесли удары по объектам военной авиационной инфраструктуры, производственным цехам беспилотников и их комплектующих, пунктам управления беспилотниками, складам с вооружением и местам временного размещения украинских военных, националистов и иностранных наемников.
В министерстве уточнили, что удары наносились по заранее разведанным целям с использованием высокоточного вооружения и беспилотников. Помимо этого, российские подразделения провели наступательные действия и освободили семь населенных пунктов. Точные названия освобожденных территорий не приводятся.
Ранее российские военные нанесли точный удар по портовой инфраструктуре в Очакове (Николаевская область), использовавшейся украинскими силами для подготовки десантной операции, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он уточнил, что удар был дан в ответ на попытку ВСУ высадить десант на Тендровской косе.
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