Погиб звездный фотограф, снимавший Киркорова и Билана

В Москве в результате ночного ДТП погиб известный фотограф Рафаэль Юсипов, снимавший звезд российской эстрады. По информации Shot, авария произошла утром 1 августа на Варшавском шоссе.
«Водителем байка, который столкнулся с каршерингом в Москве, оказался звездный фотограф, снимавший Филипа Киркорова, Диму Билана, Даню Милохина и других. Он умер в больнице через два часа после ДТП», — передают авторы канала. Известно, что водитель автомобиля каршеринга Chery попытался совершить разворот из среднего ряда, в этот момент в боковую часть машины на высокой скорости врезался мотоцикл Suzuki, которым управлял Юсипов.
Очевидцы отмечают, что в результате столкновения байкер сделал сальто и отлетел на 15 метров, а его транспортное средство получило серьезные повреждения. Рафаэль Юсипов работал фотографом на мероприятиях с участием известных артистов, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана и Даню Милохина. После происшествия на месте аварии были перекрыты три полосы движения. На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку действий водителя автомобиля Chery.
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