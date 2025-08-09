Легкоатлетка Ермакова потеряла сознание после победы на чемпионате России

Спортсменку увезли с арены на коляске
Спортсменку увезли с арены на коляске

Российская легкоатлетка Мария Ермакова, завоевавшая титул чемпионки страны, потеряла сознание после финиша на дистанции 10 000 метров в рамках национального чемпионата, проходящего в Казани. Об этом пишет портал «Чемпионат».

«Весь последний круг спортсменка передвигалась с трудом. Ермакова упала перед финишными клетками, после с трудом поднялась, перешла финишную черту и вновь упала», — говорится в публикации «Чемпионата».

С арены врачи увезли легкоатлетку в инвалидном кресле. В итоге Ермакова, занявшая первое место, победила с результатом 32 минуты 24,44 секунды. Второй финишировала Альбина Гадельшина, преодолев дистанцию за 33 минуты 10,15 секунды. Третьей стала Любовь Дубровская с результатом 33 минуты 27,44 секунды.

