15 августа 2025

Лавров: санкции с кого-то снимут обязательно

Встреча Путина и Трампа

По итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа будут сняты определенные санкционные ограничения. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«С кого-то снимут обязательно, это точно», — подчеркнул Лавров в беседе с корреспондентом РИА Новости. Так он ответил на вопрос о возможности отмены американских санкций после встречи лидеров двух стран.

Как сообщало URA.RU ранее, Сергей Лавров проявил удивительную собранность перед переговорами президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На вопрос журналистов о своем волнении он заявил, что не чувствует его.

Временное послабление санкционного режима со стороны США вступило в силу до 20 августа и позволило проводить транзакции через заблокированные платежные сервисы. Так, ранее попытки оплаты с белорусских карт автоматически приостанавливались системами PayPal и Apple Pay из-за санкционных ограничений, несмотря на различные технические ухищрения со стороны пользователей.

Встреча Путина и Трампа 15 августа на Аляске — первая с 2018 года. Украинская сторона пытается сорвать ее, устраивая провокации. На фоне переговоров был атакован Донецк, снаряд там попал в жилой дом. В результате погиб один человек, еще трое пострадали. Также Украина обвинила в атаках на свои территории Россию. Минобороны РФ заявили, что не атаковали Украину, а подобные заявления — провокация. 

