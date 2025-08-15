Все регионы
23:45
«Была беременна»: местный житель рассказал о свердловчанке, которую насмерть задавило собственное авто
23:41
Глава РФПИ Дмитриев опубликовал фото зала, где пройдет встреча Путина и Трампа
23:35
Кортеж с российскими делегатами выехал на переговоры с США
Украина пытается сорвать переговоры Путина и Трампа, дроны ВСУ атакуют регионы РФ: главное об СВО 15 августа
23:28
Для Путина приготовили красную дорожку и приветственную стелу на Аляске
23:26
Песков: Путин возложит цветы к могиле советских летчиков на Аляске
23:25
Белый дом поменял формат переговоров
Как в КНДР проходили торжества в честь 80-летия освобождения от японской оккупации. Фоторепортаж
23:24
Трамп прибыл к базе в Анкоридже на саммит с Путиным. Видео
23:23
Тест по ударениям и произношению: 25 вопросов, которые поставят тебя в тупик
23:15
ВСУ нанесли удар по Донецку на фоне встречи Путина и Трампа
В «Сколково» прошли гонки дронов — собрались сильнейшие пилоты мира: как это было. Фоторепортаж
23:10
ВСУ атаковали многоэтажку в Донецке, есть пострадавшие
23:09
В ЯНАО мошенники пытались связаться с одним жителем девять тысяч раз
23:09
Актриса из Челябинска озвучила новогоднюю сказку с участием актера Прилучного
Трамп напугал Европу и Украину встречей с Путиным
23:07
Корреспондента URA.RU американцы на Аляске угостили сладостями перед встречей Путина и Трампа. Фото, видео
23:04
Зарубин опроверг информацию о прибытии Путина в Анкоридж
23:01
США подняли в небо специальный самолет перед встречей Путина и Трампа
Лицом к лицу на Аляске: главные игроки саммита Путина и Трампа
23:01
Times: Мерц призвал Путина к переговорам с Украиной
22:57
«Русская община» позвала Апти Алаудинова в свой попечительский совет
22:49
Путин прибыл на военную базу в Анкоридже для встречи с Трампом
Путин наполнил встречу с Трампом особым смыслом
22:46
Патриарх Кирилл помолился за Путина и Трампа
22:45
Hill: Зеленский пришел в ужас перед переговорами Путина и Трампа
22:44
В популярном у россиян пиве нашли кишечную палочку
Белый дом раскрыл обновленный список своих делегатов, которые поедут на Аляску: кто туда вошел
22:33
В ХМАО директор скандального приюта для бездомных животных покончил с собой
22:33
Путин поручил правительству снизить бедность в России
22:27
Глава Минпромторга РФ Алиханов дал оценку экономике Челябинской области
Взрыв на заводе «Эластик» в Рязанской области: что известно к этому часу
22:23
Екатеринбуржец с ножом напал на кавалера бывшей жены. Фото
22:20
Путин обратился к властям Пакистана по поводу природного бедствия
22:20
После кратковременного потепления в Пермский край вернется ненастье
Свердловские слухи: Куйвашев принимает гостей
22:19
Глава РФПИ Дмитриев нашел на Аляске хороший знак перед встречей Путина и Трампа. Видео
22:12
Топовый юрист анекдотом ответил на идею Кульберга увольнять за мат
22:10
CNN: Трамп не взял с собой спецпосланника по Украине на встречу с Путиным
Слухи ЯНАО: белки-вандалы возвращаются
22:06
За полетом Путина анонимно наблюдают больше 150 тысяч человек. Скрин
22:05
Курганские хоккеисты разгромили челябинскую «Магнитку». Фото
22:04
«Честный маршрут» губернатора ЯНАО: о чем говорил Артюхов в газовой столице России
Где и как смотреть встречу Путина и Трампа на Аляске
22:00
Замкомандира отряда «Барсов» из ЯНАО наградили медалью «За отвагу»
22:00
Три гражданства, брак с Кончаловским и империя на миллиард: телеведущей Юлии Высоцкой — 52
21:58
В Беларуси признались, что именно Трамп первым позвонил Лукашенко
Россия лишит Зеленского президентского кресла, а русофобов — должностей в ЕС
21:57
Житель Нового Уренгоя попросил построить в городе вторую мечеть
21:47
Из-за атаки ВСУ по Ростову-на-Дону повреждены 33 жилых дома
21:38
Украинский полковник сбежал с места службы
Европа в тревоге ждет саммита Путина и Трампа: о чем пишут европейские СМИ за часы до начала
21:30
Артюхов работал в Новом Уренгое, а фирма из Ноябрьска заплатит штраф: события дня в ЯНАО
21:28
Трамп рассказал, что его может огорчить на встрече с Путиным
21:24
Жители Нового Уренгоя пожаловались на опасные разрушающиеся капитальные дома
Слухи ХМАО: лось кошмарит нефтяников
21:20
Минобороны ответило на обвинения в ударе по Сумам
21:20
Программисты не нужны: кому готовы больше всего платить тюменские IT-компании
21:18
Минобороны РФ обвинило Киев в попытке сорвать встречу Путина и Трампа
Челябинские слухи: олигарх получил черную метку
21:17
Депутат Госдумы Лантратова оценила вклад челябинского центра в укрепление единства народов. Фото, видео
21:16
Артюхов ответил на вопрос, когда в Новом Уренгое откроют «Ленту»
21:15
Архитекторы и градостроители обсудят будущее Екатеринбурга
Идет подготовка к переговорам Путина и Трампа на Аляске. Онлайн-трансляция
21:09
ВСУ атаковали электроподстанцию в Курской области
21:08
Свитеры как у Лаврова раскупили за 10 тысяч рублей
21:06
Известный на Урале генерал объяснил, почему чиновники должны идти на СВО
Курганские слухи: сотрудники ПВЗ страдают из-за выборов
21:04
Российский журналист рассказал о необычном завтраке на Аляске
21:00
Появилось видео с места аварии, где в ДТП попала тюменская футбольная команда
21:00
Высокая зарплата, борьба с подтоплением и рекорды медколледжа: главное в Кургане за 15 августа
Пермские слухи: мэр-фантазер запутал жителей
20:58
Владельцы электромобилей заявили о своих проблемах в Екатеринбурге
20:51
Жители Нового Уренгоя предложили закрыть алкомаркеты на Ямале
20:50
В ЛНР введен запрет на публикацию фото и видео о последствиях украинских атак
20:48
Губернатор ЯНАО готов выступить на разогреве: Дмитрий Артюхов поддержал местных стендап-комиков
20:48
«Кормят как в ресторане»: топ пермских санаториев с самым высоким рейтингом
20:45
FT: Зеленский напрягся перед встречей Путина и Трампа
20:45
Русский авангард, перформансы и мастер-классы: в Челябинске пройдет фестиваль искусства «Неискусственно»
20:40
Жителям Нижневартовска раздадут бесплатную сахарную вату на музыкальном фестивале
20:37
Тренер тюменского клуба рассказал, как произошла авария в Омской области
20:34
Губернатор ЯНАО анонсировал отбор музыкантов в первый молодежный оркестр
20:31
Журналисты показали, как живет российская делегация в отеле на Аляске
20:27
Дмитрий Артюхов объяснил, почему на Ямал не запустят поезда с новыми вагонами
20:24
Алиханов и Текслер провели в Челябинске встречу с участниками «Время героев»
20:24
«Маленький аквапарк все же появится»: глава ЯНАО рассказал об одном из самых ожидаемых объектов
20:24
«Технологии позволяют раскрывать убийства спустя десятилетия»: глава СКР ХМАО о расследовании громких дел
20:20
От студии ресниц до виртуальной реальности: продажа готового бизнеса в ЯНАО
20:20
Власти ХМАО назвали сроки подготовки проекта новой дороги в Екатеринбург
20:19
Автобус с тюменскими футболистами перевернулся в Омской области
20:17
Песков раскрыл, сколько продлятся переговоры Путина и Трампа
20:10
Жители ХМАО увидят зрелищные парусные гонки и поедят бесплатную уху
20:04
МЧС направили 100 человек на место взрыва завода в Рязанской области
20:04
В Курганской области суд приговорил неплательщика алиментов
20:04
Губернатор ХМАО проверил ключевые стройки в Радужном
19:58
Передал помещение: за что осудили экс-начальника ИК-29 Дмитрия Ассанова
19:55
В Новом Уренгое молодежь выступила против электросамокатов
19:55
Главнокомандующий силами НАТО в Европе Гринкевич прибыл на Аляску
19:52
Губернатор ЯНАО рассказал о судьбе детского сада в Новом Уренгое
19:50
Российский борт №1 вылетел из Магадана в Анкоридж
19:48
«Это жизнь, так не бывает»: Артюхов объявил, что не все поселки ЯНАО будут развиваться
19:46
Трамп принял приглашение приехать в Минск вместе со своей семьей
19:45
В Ханты-Мансийске устроят уличный фестиваль с граффити и автозвуком
19:43
Путин возложил цветы к мемориалу летчикам Советского Союза и США в Магадане
19:31
Герою России Шарпатову спикер думы Андрей Артюхов вручил знак почетного гражданина Тюмени
19:27
Свердловская фирма за день сделала 2 тонны масла без молока и оборудования
19:25
В Кремле раскрыли, что Путин и Трамп обсудят кроме Украины
19:25
Актер из «СашиТани» прилетел на Аляску на переговоры Путина и Трампа
19:21
Артюхов: на открытии арт-центра «Газ» выступят всемирно известные музыканты
19:19
Трамп заявил, что хочет встретиться с Лукашенко
19:13
Алиханов и Текслер оценили модернизацию Челябинского тракторного завода. Фото
19:13
Бывшего священника РПЦ Иоанна Курмоярова признали иноагентом
19:11
Куратор медведя Тоши, за которого переживали пермяки, рассказала о его здоровье. Видео
19:10
«Президент всегда успевает»: что Путин собирается сделать перед встречей с Трампом
19:09
На Ямале жестко ограничат рабочие места для мигрантов
19:06
Операторы дали советы свердловчанам на случай сбоев в интернете
19:05
В Новом Уренгое родился тысячный малыш в этом году. Фото
19:02
Трамп встретится с Лукашенко
19:00
Тропой к звездам и священным обрядам: подробный гид по курганскому Савину-1 для туристов. Карта
18:58
Средняя ставка по вкладам в России резко обвалилась
18:57
Гагин: Зеленский не пойдет на компромиссы даже после саммита Трампа и Путина
18:56
Путин встретился с губернатором Магаданской области Носовым
18:53
Трамп срочно созвонился с Лукашенко по пути на встречу с Путиным
18:52
Ямальские следователи переходят в национальный мессенджер
18:45
В интернете появился дипфейк с заместителем Министра обороны РФ Анной Цивилевой
18:43
Как выглядит центр размещения российских журналистов на Аляске. Видео
18:43
Пилоты, самолеты, рекорды: что нужно знать о Дне Воздушного Флота 17 августа
18:40
Путин провел совещание по развитию Магадана
18:35
«Это все подстава»: муж челябинского адвоката, защищавшей бандита, не верит в обвинения
18:33
Экс-директору парка «Патриот» дали пять лет колонии за мошенничество
18:31
Пермские врачи спасли ногу раненого бойца СВО
18:31
В Подмосковье полыхает особняк рядом с домом Филиппа Киркорова
18:30
Топ-звезда залезла на ринг во время концерта в Екатеринбурге. Фото, видео
18:29
В ЯНАО восстановили после пожара здание приюта для домашних животных. Фото
18:26
В Тюмени простятся с африканским студентом, которого насмерть сбила машина
18:24
В Екатеринбурге отменили концерт певца из списка Forbes, но потом передумали. Скрин
18:23
В Златоусте назначили нового прокурора
18:21
Путин начал рабочую программу в Магадане
18:20
Родные почти неделю не могут похоронить убитых детей и их мать в Екатеринбурге
18:15
Командиры ВСУ массово бросают свои позиции в районе Красного Лимана, связи с ними нет
18:15
Челябинск присоединился к фестивалю «Хороводы России». Фото, видео
18:13
Отправляемся за подосиновиками: все, что необходимо знать грибнику
18:12
Гордон* спрогнозировал, когда кончится СВО
18:12
Атака беспилотников остановлена над Брянской областью, есть раненный
18:11
Экс-глава ЯНАО поздравил Тюменскую область с днем рождения старым анекдотом
18:08
В Златоусте возле жилых домов разгуливает медведь
18:07
Ученый из ХМАО рассказал, чем опасны для людей «влюбленные» лоси
18:03
Зеленский надеется, что Трамп уговорит Путина встретиться с ним
18:00
ВСУ атаковали Порт Оля в Астраханской области
17:58
В Челябинске родилась королевская двойня. Фото
17:55
Трамп похвалил Путина перед встречей
17:53
Политолог объяснил, зачем Лавров надел толстовку с СССР
17:53
Воздушная атака на Белгородскую область была пресечена
17:49
В ХМАО выставили на торги производственную базу легендарной нефтяной компании за 140 миллионов рублей
17:47
В строящемся элитном доме Кургана с самыми дорогими квартирами начались отделочные работы. Видео
17:46
Пермяки опасаются за девятиэтажку, которая грозит сползти в лог Егошихи. Видео
17:45
Петербуржец продал крипту екатеринбурженке и попал под суд
17:44
Ямальская авиакомпания запускает дополнительный рейс Тюмень — Ноябрьск
17:43
Губернатор Кухарук оценил ремонт трассы до самого восточного города ХМАО
17:40
Экс-главу парка «Патриот» Ахмедова посадили на 5 лет
17:40
Трамп исключил возможность вступления Украины в НАТО
17:39
Губернатор Аляски: Трамп встретит Путина в аэропорту
17:39
В Тюмени из парковки сделают арт-пространство
17:37
Врачам больницы в ЯНАО сделают корпоративные скидки на занятия спортом
17:37
Трамп заявил, что решение по территориальному вопросу примет Киев
17:34
Работа в кочегарке, триумфальный успех и гибель в аварии: 35 лет назад не стало Виктора Цоя
17:33
В Кургане открыли ярмарку, где можно купить арбузы и дыни от местного бренда
17:33
Лидер азербайджанской диаспоры на Урале попросился на свободу: что решил суд
17:30
Экс-профессора из «Бауманки» приговорили к 13 годам тюрьмы
17:30
Трамп раскрыл, что будет, если у него не получится договориться с Путиным
17:27
Челябинцы бросились скупать квартиры на вторичке
17:26
В Перми упавшее дерево парализовало работу трамваев. Фото
17:20
«Неадекватный, в военной форме»: в челябинском ресторане рассказали о посетителе с гранатой. Фото, видео
17:19
В Тюмени автодилеры научились зарабатывать на дефиците европейских иномарок
17:19
«Более ста»: губернатор Рязанской области отчитался о погибших и пострадавших при взрыве на заводе
17:18
В Киеве проходит митинг у посольства США перед встречей Путина и Трампа
17:18
Лавров в свитере «СССР», Трамп назвал Путина «отличным парнем»: до переговоров на Аляске несколько часов
17:17
Алиханов в Челябинске посетил завод «КОНАР». Фото
17:14
Министр Алиханов сел за руль челябинского троллейбуса. Видео
17:13
В Перми вместо социального приюта откроют детскую школу искусств
17:11
Молдова разместила украинские самолеты
17:07
WSJ: украинских беженцев ждет массовая депортация из США
17:07
Стало известно, сколько денег тратят уральцы, гоняясь за трендами
17:06
Трамп вылетел на встречу с Путиным
17:06
Где искать бесплатный Wi-Fi, когда пропал интернет: карта в Екатеринбурге
17:05
Губернатор Шумков показал фото поликлиники, которую отремонтировали за 14,6 миллиона
17:05
Два десятка болезней в почве: что делать с грядками после сбора помидоров
17:04
Какие выплаты, льготы и стипендии положены свердловским студентам. Инфографика
17:04
Ритуалы и жертвоприношения в лесостепи Курганской области — кровавая история обсерватории Савин-1
17:03
Что делать, если в День города в Екатеринбурге пропадет интернет: инструкция
17:02
Макрон встретится с Зеленским сразу после саммита Путина и Трампа
16:59
«Что Алсу будет петь — грех»: екатеринбуржцы оценили идею перенести День города
16:55
Newsweek: самые мощные российские и американские истребители столкнутся в небе над Аляской
16:53
Челябинские садоводы пожаловались на рыжий ручей в акватории Первого озера. Видео
16:53
Трамп выехал из Белого дома на встречу с Путиным
16:53
Автобусы и трамваи в центре Перми изменят маршруты из-за забега. Схема
16:49
На Ямале откроется новый гастрономический комплекс за 100 млн рублей. Видео
16:49
Мэр Екатеринбурга показал большой VIP-делегации, на что потратил 18 миллионов рублей
16:47
В Тюмени заметили дворника-ниндзя. Видео
16:47
Тюменский подрядчик не убрал свалки и теперь должен мэрии в ЯНАО миллионы рублей
16:47
На Солнце растет огромная дыра
16:45
В ХМАО водителя оштрафовали за эмблему украинского нацбата на машине
16:45
В ХМАО назвали самые популярные квартиры
16:44
В Свердловском госпитале спасли снайпера, который отбился автоматом от дрона
16:43
В Челябинске мужчина пытался взорвать в ресторане страйкбольную гранату
16:40
В мэрии Кургана перемены: как изменился состав комиссии по аварийному жилью
16:38
СУСК возбудил дело из-за мощного взрыва на заводе в Рязанской области
16:37
В курганском парке, построенном за 140 миллионов рублей, откачивают воду. Видео
16:37
Яна Чурикова выступит в Екатеринбурге на масштабном фестивале
16:36
В Валаамском монастыре помолились за встречу Путина и Трампа
16:31
В ХМАО коммунальщик погиб от отравления ядовитым веществом из-за халатности начальства
16:29
Свердловчане избили мужчину и сожгли: как их наказал суд
16:25
Стал известен состав американской делегации на переговорах с Путиным
16:23
В Тюменской области простились с бойцом, погибшим на СВО
16:23
Гаджеты, которые облегчат учебу: что подарить школьнику на 1 сентября
16:20
Южная Корея внезапно пригласила Путина на саммит АТЭС в Кенджу
16:17
В команде губернатора ХМАО появился еще один тюменский чиновник
16:16
Что подарила науке вечная мерзлота: главные открытия ямальских археологов
16:16
Пермяка задержали за незаконный оборот оружия. Фото
16:16
Ради фаворита мэра Екатеринбурга переписывают Устав города
16:15
Глава ЦВО Глушенков уехал на спецоперацию
16:15
ПВО сбила более 10 беспилотников над Белгородской областью
16:15
Курганцев возмутило, что даже инвалидов не пускают в здание аэропорта
16:15
Курганцы и шадринцы проведут выходные под зонтом
16:14
Трамп опубликовал интригующее послание перед встречей с Путиным
16:13
Екатеринбургский организатор БДСМ-вечеринок признался, что собирает Библии
16:13
Под Екатеринбургом строительство комплекса для выпуска ВСП выходит на новый этап
16:11
Окончательное господство: двухкомнатные квартиры захватили тюменский рынок жилья
16:09
Российский самолет прилетел на Аляску, где пройдут переговоры Путина и Трампа
16:08
Тюменцы нашли «кровоточащий» гриб. Фото
16:06
Минобороны РФ опубликовало видео с освобождения Александрограда в ДНР
16:03
ВС РФ продвинулись на границе ДНР и уничтожили взвод «Азова»*: карта спецоперации на 15 августа
16:00
Советник Путина, директора оборонки и экс-замгубернатора: кто стал гуру для курганских политиков
15:59
Семья из Екатеринбурга застряла в горах Башкирии
15:57
Фуру со сливами везли в курганский магазин автозапчастей
15:56
На встрече с губернатором Ямала решили проблемы двух надымчан
15:56
Медведев поздравил Ким Чен Ына с освобождением Кореи
15:55
Акции «Южуралзолота» прибавили более 3,5% на новости о продаже
15:54
Делегатов Москвы и Вашингтона на Аляске разместили в студенческом общежитии
15:54
«Надежды на теплые выходные разрушены»: прогноз погоды в Москве и Петербурге
15:54
Министру Алиханову показали передовые разработки ЧТПЗ
15:53
Володин почтил память советских воинов, сражавшихся за освобождение Кореи
15:49
Сборщиков шишек в ХМАО предостерегли от влюбленных лосей
15:46
В Тюменской области запустили проект по продвижению ветеранов СВО во власть
15:46
Суд оставил в силе приговор экс-начальнику пермской колонии Ассанову
15:45
Через три страны: как инвалид из Херсона добирался в Курган и боролся за выплаты
15:44
Работников горящего под Рязанью завода экстренно эвакуировали
15:43
Как за год изменился индекс букета в Екатеринбурге к 1 сентября
15:43
Спикеру тюменской облдумы вручили награду Совфеда
15:41
Осужденный экс-начальник пермской колонии Ассанов не согласен с лишением звания
15:39
МЧС сообщило о погибших при взрыве на заводе в Рязанской области: новые детали происшествия
15:38
Алиханов в Челябинске побывал на производстве электробусов
15:36
В Кургане на набережной высадят 1400 кустарников. Фото
15:36
В Курской области завели уголовное дело после атаки ВСУ
15:33
Акции национализированной компании «Южуралзолото» продадут Газпромбанку
15:32
Полиция Санкт-Петербурга провела операцию в Екатеринбурге
15:28
В ХМАО для курильщиков внедрили новый метод выявления рака легких
15:26
Тюменская таможня изъяла часы с бриллиантами за миллионы рублей
15:23
Александроград в ДНР освобожден российскими войсками
15:18
Под Курганом выступит единственный на Урале конно-театральный коллектив
15:12
Школьники из шести стран за месяц создали мюзикл о подвиге Красной армии
15:11
ВС РФ освободили населенный пункт Александроград в ДНР
15:07
В Сургуте перекроют дороги в центре города ко Дню флага. Карта
15:07
При взрыве на заводе в Рязани погибли не менее трех человек
15:05
В Екатеринбурге крупная сеть быстрого питания заявила о ребрендинге
15:05
Скрипачка, телеведущая и врач: кто претендует на корону «Мисс Екатеринбург — 2025». Фото
15:04
Бои гладиаторов, гигантские живые куклы и мастер-классы: что ждет челябинских детей на выходных. Афиша
15:01
В Екатеринбурге взлетели цены на популярный бензин. Инфографика
15:00
Сеть ресторанов Subway в России сменит название
14:58
В строящейся элитной гостинице Кургана начался новый фронт работ. Фото, видео
14:55
Пиарщик ЯНАО и Ставрополья: что известно о Владе Гармидер, чье дело связывают с Токарчуком. Фото
14:54
Челябинск борется за звание культурной столицы России — на каком месте город. Видео
14:52
В Краснокамске власти будут ремонтировать и строить дороги за счет нарушителей
14:51
Развязку на Московском тракте в Тюмени достроят раньше срока
14:48
Екатеринбуржец позвал жену в Крым, а потом сжег машину ее новому сожителю
14:45
Тюменская база отдыха «Сказка» обвинила в массовом отравлении детей хлором их родителей
14:44
NBC: Трамп встретит Путина на Аляске с наивысшими почестями
14:43
Ветеран СВО Рожков оценил фестиваль «Челябинская область — большая семья». Фото
14:43
Трамп назвал Путина «отличным парнем» и рассказал, о чем хочет с ним поговорить
14:43
«АвтоВАЗ» опроверг перенос массового производства Lada Iskra на 2026 год
14:42
Снести нельзя оставить: тюменцы требуют убрать недостроенную высотку у ЦУМа
14:41
Диетолог сделала неожиданное заявление о пользе меда
14:41
Горит цех завода «Эластик» в Рязанской области: главное о происшествии
14:39
В Приморье задержали сотрудников ТЭЦ из-за которых погибли рабочие
14:36
Скандального тюменского застройщика возглавила «темная лошадка»
14:35
Жители Мурманской области остались без интернета
14:34
Волочкова заявила, что никогда не выйдет замуж
14:34
Агент Джоша Ливо раскрыл, почему хоккеист выбрал челябинский «Трактор»
14:33
Аляску на карте не найдете: тест по географии на знание штатов США
14:29
Мессенджер Max возглавил топ бесплатных приложений iOS и Android
14:28
В Тюмень пытались завести опасный кумыс из Казахстана
14:27
Автоблогер прокололся, пытаясь «договориться» с сотрудником ГИБДД
14:24
Песков признался, как к позиции Зеленского относятся в Кремле
14:24
Российская ПВО сбила 14 украинских дронов
14:23
Курганцы будут есть вкусные рыбные блюда в ресторанах и кафе в честь «Дня сырка»
14:22
Челябинский губернатор Текслер назначил нового замминистра финансов
14:21
В Екатеринбурге 16 видов редких хищных птиц находят пищу и кров
14:19
Визажист из ХМАО, попавший в приют для бездомных в Екатеринбурге, ушел на СВО
14:17
Уральского брокера, который заманивал школьниц на оргии, отправят в психбольницу
14:15
В Кремле раскрыли, о чем будут разговаривать Путин и Трамп в Анкоридже
14:15
В ЯНАО начали применять лечебные грязи для реабилитации участников СВО
14:15
Шатер предсказаний, мистика и лекция главы города: что будет на открытии «Ночной Башни» в Тюмени. Афиша
14:14
Тюменец пытался убить бывшего супруга сестры, переехав его на машине
14:13
Более 300 частных домов Тюмени перешли на газовое отопление
14:13
Песков объяснил, зачем Путин сделал остановку в Магадане перед встречей с Трампом
14:10
ВС РФ уничтожили 14 БПЛА над регионами
14:08
Екатеринбургский митрополит Кульберг призвал увольнять с работы за мат
14:07
Пожар на заводе в Рязани, здание порохового цеха разрушено: онлайн-трансляция
14:05
Власти ХМАО объявили набор во второй поток проекта «Герои Югры»
14:03
РЕН ТВ: в пороховом цеху рязанского завода прогремел взрыв, есть пострадавшие
14:00
Блогер из Сочи атаковал строителей, чтобы получить миллион рублей
14:00
Событийный туризм: летние ярмарки и культурные событиях в Курганской области
14:00
Глава челябинского СК Колбасин опроверг какую-либо связь со Струковым
13:57
Как пройдет встреча Путина и Трампа в Анкоридже: программа, состав делегаций
13:52
Пожар произошел на заводе в Рязани
13:47
Хинштейн обнародовал информацию о последствиях ночной атаки ВСУ
13:45
В ХМАО за бесценок продают прошлый урожай самой полезной в мире ягоды
13:43
Китай требует от Запада перестать копить редкоземельные металлы
13:42
Театры современного танца соберутся в Перми
13:41
Россия и Иран начнут строить малые модульные АЭС
13:34
Статусный свердловский прокурор перевелся в Оренбург
13:34
Глава СКР Бастрыкин заинтересовался челябинскими подростками-налетчиками
13:34
Алиханову рассказали о челябинских роботах в особой экономической зоне
13:30
Директора НИИ Татарстана задержали за присвоение 11,5 млн
13:23
В Кургане из реки Тобол достали тело неизвестного мужчины. Фото
13:23
Рэпер Macan задолжал ГИБДД
13:11
Удобный график и хороший заработок: жителей Салехарда приглашают стать тайными покупателями
13:11
Артюхов дал несколько обещаний по пути в Новый Уренгой
13:11
Россияне потеряли сотни тысяч рублей из-за сербской авиакомпании
13:09
В Челябинске аномально поднимутся цены на съемное жилье возле ведущих вузов
13:09
Челябинский журналист отправился на Аляску освещать переговоры Путина и Трампа
13:07
Минимущества Пермского края поддержало проект «Пермь-Сити»
13:06
Пашинян собрался с визитом в Россию
13:06
Бастрыкин поручил проверить жалобу медика из ХМАО на травлю коллег
13:05
В Екатеринбурге отремонтируют скандальный ДК «Химмаш»
13:04
Визит министра Алиханова в Челябинскую область продлится два дня
13:02
Сотни миллионов за жилье: в Тюмени нашли самую дешевую и самую дорогую квартиры
13:00
В День города в Екатеринбурге бесплатно выступят 10 звезд: где и во сколько их искать
12:58
Лавров прилетел на Аляску в свитере челябинского бренда. Фото, видео
12:57
ВСУ атаковали машину запорожского священника
12:57
Строительный кран рухнул в Севастополе, есть погибший. Фото, видео
12:55
Бастрыкин поручил расследовать снос аварийного дома в Тюменской области
12:53
Новый порядок медосвидетельствования и запрет на вождение авто: что изменится для автомобилистов с 1 сентября
12:49
ВЦИОМ: Путину доверяют более 78% граждан России
12:49
Спасатели экстренно эвакуировали жильцов горящей в ЛНР многоэтажки
12:49
Медик из Прикамья 13 лет жила с иглой в животе. Фото
12:48
В Екатеринбурге бандиты похитили мужчину, пытали и насиловали его
12:45
В Челябинске озвучили срок открытия нового памятника. Фото
12:43
В Екатеринбурге в часовне святой Екатерины установят новый иконостас ко Дню города. Фото
12:39
В Перми резко подешевели яйца, рис и курица
12:39
В ХМАО жены призывников могут получить от государства 64 тысячи рублей
12:37
На Ямале сотрудникам ГИБДД попался водитель с массой неоплаченных штрафов
12:36
Энергетики досрочно подключили новую поликлинику в Артемовском к сетям
12:35
Киев атаковал жилой микрорайон в ЛНР
12:35
Бастрыкину доложат о похищении девушки в Челябинске из-за денег
12:34
Россия поддержала Армению в создании «Маршрута Трампа»
12:33
В ХМАО рыбаки получили уголовный срок за вылов трех рыб
12:32
Экс-мэр из ХМАО угодил в коррупционный скандал с семейным подрядом
12:30
К Земле летит слабо изученный астероид диаметром 50 метров
12:30
В Кургане выпал сильный град. Фото, видео
12:29
ВСУ нанесли серию ударов по микрорайону Лисичанска в ЛНР
12:29
Мишустин увеличил стоимость реконструкции аэропорта Магнитогорска на 179 млн
12:28
Топовый ресторатор Кургана стала ответственной за внутренний туризм
12:27
Мэр Екатеринбурга отказал священникам в просьбе перенести День города
12:16
В сентябре по пермским улицам пробегут девушки в свадебных платьях
12:14
Россия решила поддержать Армению в давнем споре с Азербайджаном
12:13
В Челябинске на месяц ограничат движение по улице Сталеваров. Схема
12:13
В Челябинск приехал глава Минпромторга РФ Алиханов
12:11
В честь 50-летия Нового Уренгоя выпустили почтовую марку. Фото
12:09
ВСУ атаковали беспилотниками жилой дом в Курске, один человек погиб: карта атак БПЛА на 15 августа
12:08
В Кургане рассказали, когда откроют веревочный городок для детей и взрослых
12:08
В Тюмени резко подорожает проезд в автобусах
12:08
Баку перестал считать крушение AZAL в Казахстане умышленной атакой: но часть требований к РФ сохранилась
12:07
Стало известно число пострадавших от ночной атаки ВСУ в Курске
12:05
Екатеринбургский врач назвала код и потеряла миллион рублей
12:03
Главе СК Бастрыкину доложат о расследовании нападения кондуктора на ребенка в Челябинске
12:02
Истории детей Донбасса растрогали американского разведчика до слез
12:02
Подозреваемый в жестоком убийстве федерального судьи Ветлугина признал вину
12:00
Когда с улиц Кургана исчезнут арендные электросамокаты
11:58
Артюхов подвел итоги рабочей поездки в Надым
11:58
Bloomberg: встреча Трампа и Путина стала испытанием для Секретной службы США
11:57
В Шадринске при тушении пожара нашли тело женщины. Фото
11:55
Идеальные канцтовары для первоклашек: сколько стоит такой набор в Кургане
11:53
Politico: Трамп собрался получить Нобелевскую премию мира
11:48
Из Перми запускают прямые рейсы на Алтай
11:48
Российские военные разнесли взвод «Азова»*
11:47
А будет ли ТРЦ: в Тюмени не могут разморозить строительство торгового комплекса на месте долгостроя
11:47
«Она отказывалась выплачивать кредит»: в Челябинске родственники похитили девушку. Видео
11:46
В Кургане разбирают забор у домов, которые снесут у ТЦ «Пушкинский». Фото
11:39
Москалькова: Киев бьет по безоружным людям, публично нарушая гуманитарное право
11:38
В ЯНАО девочки-подростки пугали ножницами малышей на детской площадке. Фото
11:37
«Праздник урожая»: в Челябинске в 22 раз состоится выставка цветов и плодов. Карта
11:37
Задержания, суды и скандал: хроника разгрома азербайджанского клана в Екатеринбурге
11:36
На челябинском озере Еловое на месте пионерлагеря построят термальный курорт
11:35
В Перми выяснили, какой работе отдать предпочтение в августе ради денег
11:34
Свердловского редактора URA.RU Аллаярова отказались выпустить на свободу, доказательств его вины нет
11:33
Бьюти-гигант откроет первый ПВЗ в Екатеринбурге. Фото
11:27
В Челябинскую область завезут более 1,7 млн доз вакцин от гриппа
11:27
В Курганской области у мужчины забрали авто из-за пропавшего телефона
11:26
ВСУ продолжает попытки атаковать российские регионы дронами
11:25
Лавров перед встречей Путина и Трампа надел кофту с надписью «СССР»
11:23
Тюменка попала в реанимацию после посещения ТЦ
11:23
В лесу под Екатеринбургом обнаружили сотни бутылок Coca-Cola. Фото
11:22
Супруги-изменщики рискуют нарваться на крупный штраф
11:20
Мишустин экстренно возвращается в Москву из-за отъезда Путина
11:15
Гадюка приползла к прокуратуре в Свердловской области. Фото
11:13
Путин обратился к президенту Индии
11:12
Курганцев бесплатно угостят мороженым на спортивном соревновании
11:10
Сотрудникам челябинского минздрава поставили прививку от гриппа
11:08
Захарова показала, в кого превратился Зеленский, чтобы увидеть Путина и Трампа
11:07
Гуси на улицах, ночевка в спорткомплексе: эксклюзивные кадры URA.RU с Аляски за 12 часов до саммита
11:04
В Тюменской области начали борьбу с нелегальным майнингом
11:04
На территории известного пермского санатория появится гостиница, SPA и стадион
11:00
Чем известен судья Василий Ветлугин, которого жестоко убили под Волгоградом
10:59
Тюменец сжег заживо своего отца-инвалида
10:58
На Солнце наступил покой: прогноз магнитных бурь 16 августа 2025
10:56
Иностранец убил свердловчанина и заплатит за это 400 тысяч
10:55
Россия и Иран снижают риски после сделки Трампа на Кавказе
10:55
Десяток звезд устроят музыкальный разрыв в Екатеринбурге: чего ждать от выходных
10:53
Дроны ВСУ ранили двух жителей Белгородской области
10:52
Глава Ямала приглашает жителей Нового Уренгоя на вечернюю встречу
10:49
Мэр Екатеринбурга проверил жизнь переехавших из Казахстана мишек в зоопарке. Фото
10:47
Бывших заключенных не хотят устраивать курьерами
10:47
В Тюмени 16 лет не могут найти пропавшего ребенка. Фото
10:47
Лавров удивил журналистов перед переговорами Путина и Трампа
10:43
Пермячка, родившаяся со смертельным диагнозом, отмечает восьмой день рождения
10:37
Бизнесмен из ЯНАО заплатит 10 млн рублей за коммерческий подкуп
10:36
Курганцы собрали корзину гигантских боровиков. Фото
10:36
На Ямале начались масштабные рейды ГИБДД против лихачей на дорогах
10:32
Информацию о попадании сточных вод с фекалиями в Шершни в Челябинске проверит прокуратура
10:31
NYT: саммит на Аляске станет победой для России
10:24
Госавтоинспекция Ямала: в Салехарде автомобиль вылетел с дороги и опрокинулся. Фото
10:23
В мессенджере Max можно пожаловаться на небезопасный контент
10:20
В Челябинске актеру выездного театра будут платить 80 тысяч за гастроли по РФ
10:20
Прокуратура проверила опасный пермский завод, которым заинтересовался Бастрыкин
10:18
В Перми возлюбленные убили знакомого скалкой и ножом. Видео
10:16
В челябинском парке пройдут пенная вечеринка и караоке
10:16
В компанию курганского миллиардера ищут человека на необычную вакансию
10:15
Экс-губернатору Сахалинской области не стали смягчать приговор
10:14
В деле брокера из Екатеринбурга, обвиненного в сексе с подростками, появился неожиданный поворот
10:12
В Волгоградской области возбудили уголовное дело по факту убийства судьи
10:11
В элитном ЖК Сургута загорелась квартира. Видео
10:06
В тюменской клинике, где умер пациент, нашли грубые нарушения
09:58
Город в городе, хранящий секретные данные: что известно о базе JBER в Анкоридже, где встретятся Путин и Трамп
09:56
Бабушка иконой помогла российским военным в ДНР
09:54
Задержки и отмены авиарейсов в России: обстановка на 15 августа 2025
09:53
В Кургане интересно: в ЦПКиО пройдет праздничный концерт ко Дню флага. Афиша
09:53
На Ямале кубинские спортсмены проведут мастер-класс по пляжному волейболу
09:50
Специалисты сообщили место, с которого в реку Миасс в Челябинске попали нефтепродукты
09:47
Стало известно, чем кормили российских журналистов, приехавших на саммит Путина и Трампа
09:37
С водителя взыскали 300 тысяч за травмы девочки в ЯНАО
09:32
«Мы знаем, что сказать»: Лавров заявил о готовности к встрече Путина и Трампа
09:29
В Приморье нашли необычные грибы
09:23
Куратора убийц генерала Кириллова объявили в международный розыск
09:22
Минобороны РФ: силы ПВО за ночь сбили 53 беспилотника в 8 регионах России
09:21
Убийства и коррупция: как череда арестов привела к посадке лидера азербайджанцев на Урале
09:14
«Как собаки на улице»: Алаудинов честно высказался об украинских пленных
09:12
ВС РФ за ночь уничтожили 53 БПЛА
09:04
«Пешком ходят только гуси»: корреспондент URA.RU прогулялся по Анкориджу перед переговорами Путина и Трампа
08:52
На Самарскую область совершена массовая атака БПЛА: в регионе ограничили работу мобильного интернета
08:48
Пермские археологи показали артефакты с раскопок в Чердыни. Фото
08:46
Белый дом раскрыл планы Трампа в день встречи с Путиным
08:45
Первая печь, медный браслет и игровые фишки: что уникального нашли челябинские археологи летом-2025
08:40
Квест для ямальских знатоков и «Яркие ноты лета» в Салехарде. Афиша
08:39
Три украинских дрона сбили над Воронежской областью
08:32
ВСУ пытались атаковать Самарскую область
08:30
На «Курганприборе» ищут топ-менеджеров на зарплату от 400 тысяч рублей
08:30
Международный фестиваль масштабных арт-объектов завершается: выходные в Новом Уренгое и Надыме
08:27
В Белом доме назвали время встречи Путина и Трампа
08:27
Жителей Татарстана предупредили об угрозе дронов
08:25
В Самарской области за утро уничтожили 13 БПЛА
08:20
В ХМАО рушатся цены на популярные иномарки
08:20
Куда сходить в Ноябрьске на выходных — в афише URA.RU
08:18
В канун встречи Путина и Трампа Украина попыталась атаковать российский регион
08:17
«Ипотека не работает»: большой разговор о рынке жилья в Екатеринбурге
08:16
Что известно о Сергее Носове, к которому заехал Путин перед встречей с Трампом
08:11
В Новом Уренгое на стеле к юбилею города заработала подсветка. Видео
08:03
ТАСС: продвижение российских войск деморализует украинских боевиков
08:00
У прокуратуры появился шанс вернуть государству бывший участок пермского порта
08:00
Дождливый день с грозами ждет Тюменскую область
07:55
В Свердловскую область пришли туманы и дожди
07:51
В Ростовской области отразили очередную атаку БПЛА
07:48
Спортцентр вместо гостиницы: как будут спать российские журналисты на Аляске. Видео
07:45
Таинственный круг из черепов в курганском лесу: жертвоприношения или перформанс — мнение шамана. Фото, видео
07:43
Путин в Магадане, украинский след в меню: что известно к утру перед встречей с Трампом
07:43
Дмитриев обозначил миссию российской делегации на саммите с США
07:40
Дожди, грозы и летнее тепло: какая погода ждет Ямал в ближайшие выходные
07:40
Где и на сколько в Тюмени отключат горячую воду. Список
07:32
Бизнесмену Карапетяну продлили арест
07:22
Стало известно, почему Зеленского не позвали на встречу Путина и Трампа
07:22
Корреспондент URA.RU показал, как на Аляске встретили российских журналистов
07:06
КНДР объединилась с Россией в борьбе с неонацизмом
07:05
Новый парк в Кургане за 140 млн превращается в болото. Фото
07:02
В ХМАО бизнесмен решила построить магазин в особой зоне без разрешения мэрии. Видео
06:45
Силуанов раскрыл главную тему встречи Путина и Трампа на Аляске
06:42
В школах, детсадах и больницах Пермского края нашли опасные продукты
06:39
ТАСС раскрыл, какое оружие использует ВСУ против российских истребителей
06:38
Дрон влетел в многоэтажку в Курске, есть погибшая и раненые: что известно к этому часу
06:20
Стало известно, что будет делать Путин перед встречей с Трампом
06:17
На улицах Екатеринбурга заметили лимитированный немецкий спорткар. Фото
06:15
Путин заинтриговал неожиданной остановкой перед Аляской
06:12
С 1 сентября в России вводится новый порядок медосвидетельствования на опьянение
06:11
Путин перед встречей с Трампом на Аляске прибыл в Магадан
06:09
Аэропорт Самары на время закрыли
06:09
Заснял бои Таиланда с Камбоджей и оказался депортирован: история российского блогера Збарского
06:05
Тюменцам предлагают войти в туристический бизнес за 27 миллионов рублей. Фото
06:03
Террористы в «Крокусе» добивали раненых людей прикладами автоматов
06:02
Приговор по делу о теракте в «Крокус Сити Холл» ожидается до Нового года
05:50
В МИД РФ оценили возможность Зеленского подписать договоры с Путиным
05:44
Telegram набирает популярность в Курганской области. Инфографика
05:41
С Варламова* принудительно взыщут штраф за дискредитацию ВС РФ
05:41
Число пострадавших из-за удара БПЛА по дому в Курске выросло до 10
05:30
На Ямале самые дорогие коттеджи перевалили за полсотни миллионов рублей. Фото
05:26
Третий спецборт РФ приземлился на Аляске, где пройдут переговоры Путина и Трампа
05:24
Лавров с послом США прибыли на Аляску, где пройдет саммит Путина и Трампа
05:21
Дмитриев одной фразой прокомментировал прибытие на Аляску, где встретятся Трамп и Путин
05:10
Запечатлено прибытие журналистов из РФ на Аляску перед встречей Трампа и Путина
05:01
Замначальника колонии в Оханске не выпустили из СИЗО в рамках дела о картофеле
04:43
Самолет Ил-96-300 прибыл в Анкоридж на Аляске перед переговорами Трампа и Путина
04:42
Свердловчане застряли в Кольцово на всю ночь. Скрин
04:35
Таиланд депортировал блогера из РФ за съемку боев с Камбоджей
04:35
Медколледж Курганской области бьет рекорды по числу заявлений
04:32
План «Ковер» ввели в аэропортах Тамбова и Саратова
04:32
Кремлевский пул приземлился на Аляске перед встречей Трампа и Путина
04:20
Дрон атаковал многоэтажку в Курске, погибла женщина, шесть человек пострадали
04:20
БПЛА атаковали регионы РФ, в Курске есть прилет по многоэтажке: онлайн-трансляция
04:14
Аэропорты Саратова и Тамбова неожиданно прекратили свою работу
04:06
БПЛА влетел в курскую многоэтажку, погибла женщина, шестеро пострадали
03:52
Новый междугородний рейс начнет курсировать с 15 августа в Пермском крае
03:52
МИД предупредил о 3-х возможных провокациях Киева перед встречей Путина и Трампа
03:24
Баку перестал считать умышленной атакой крушение самолета AZAL в Казахстане
03:12
Глава Салехарда пообещал обустроить дорогу к участкам для многодетных
03:10
В Свердловской области предложили давать отцам дополнительный отпуск
03:10
Челябинский завод начал выпуск машин для очистки рек и болот
03:03
В Курганской области объявили конкурс на автобусные маршруты
02:56
Обнародован тайный план Зеленского по поводу обмена территориями
02:51
Помощь для туристов и мастеров: в Пермском крае создадут каталог ремесленников
02:50
Протесты в Сербии переросли в разрушение партийных офисов
02:39
На стройках Сургута задержаны более 100 мигрантов. Фото
02:26
«Дольше века длится день»: как Песков описал рабочий график Путина
02:17
В Тюменской области автомобиль улетел в кювет и загорелся. Фото
02:13
В Перми на месте лыжной базы в Голом Мысу хотят построить гостиничный парк
01:57
Глава Ханты-Мансийска раскрыл сроки запуска отопления
01:34
Бывшего лидера легендарной рок-группы Екатеринбурга эвакуировали с концерта. Видео
01:26
Подготовка к саммиту на Аляске стала испытанием для Секретной службы США
01:26
В СПЧ призвали проверять телефоны мигрантов
01:25
В райцентре ЯНАО установлены три теплые остановки. Фото
01:19
В Британии призвали к пересмотру отношений с Россией
01:12
Трамп похвалил себя за то, что Украина еще не часть РФ
01:04
Пермский следователь признался, что получил взятку в 300 тысяч рублей
01:00
Радиостанция судного дня повторила сигналы, звучавшие перед началом СВО
01:00
Число пострадавших при атаке БПЛА в Ростове-на-Дону увеличилось до 15 человек
00:45
Кухарук пообещал полную загрузку мощностей металлургическому заводу в ХМАО
00:44
Полиция Кургана спасла пенсионерку от хищения крупной суммы
00:40
Пермяки резко охладели к снотворному и психостимуляторам
00:28
Трамп рассказал о заветном желании по поводу встречи Путина и Зеленского
00:19
Улице в Новом Уренгое присвоили имя главы советского кабмина. Фото
00:14
У екатеринбуржцев пропал мобильный интернет. Скрин
00:12
Шадринские школьники стали призерами всероссийских дрон-соревнований. Фото
00:00
С федеральным судьей жестоко расправились под Волгоградом
