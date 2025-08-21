Верховный суд объяснил, чем взятка отличается от отката

Для квалификации статьи о взятке необходимо доказать встречный характер передачи средств — то есть деньги должны передаваться за определенные действия или бездействие в интересах дающего. Разъяснение приводит Верховный суд РФ.
«Суть получения взятки заключается в том, что должностное лицо получает от других лиц заведомо незаконное материальное вознаграждение за свое служебное поведение или в связи с занимаемой должностью», — напоминает ВС РФ, передает РАПСИ. Суд рассмотрел жалобу по делу бывшего начальника федерального государственного казенного учреждения в Башкирии Дима Муслимова. Он был осужден по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток. Муслимов организовал схему, при которой его подчиненные получали материальную помощь, а затем возвращали часть средств своему руководителю.
Адвокат осужденного настаивал, что действия Муслимова не подпадают под статью о получении взятки. По его мнению, речь шла не о получении незаконного вознаграждения за покровительство, а о перераспределении бюджетных средств, инициированном самим руководителем. Защита считала, что квалификация должна быть только по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Судебная коллегия ВС РФ согласилась с доводами защиты.
Свидетели сообщили, что возвращали часть материальной помощи по указанию руководителя, опасаясь потерять работу. Однако конкретных договоренностей о совершении служебных действий в обмен на деньги не выявлено. Верховный суд отметил, что схема возврата части средств исходила от самого руководителя, а не подчиненных. То есть Муслимов забирал деньги, которые сам же и выдавал. В таких случаях речь идет о злоупотреблении полномочиями, а не о получении взятки.
