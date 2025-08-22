Раскрыт фактор, с которого может начаться мир на Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил начать процесс урегулирования конфликта на Украине с введения воздушного перемирия. Об этом сообщает государственное агентство страны Белта. По мнению главы государства, прекращение применения ракет и беспилотников с обеих сторон может стать первым шагом к снижению напряженности в регионе.
«То есть ракеты, беспилотники не будут летать в одну сторону и другую. Это очень важно. И для России в том числе», — заявил Лукашенко журналистам, комментируя свою беседу с президентом США Дональдом Трампом.
Лукашенко также уточнил, что в первую очередь речь идет о прекращении огня на линии соприкосновения. Он выразил убеждение, что подобные меры способны создать условия для дальнейших переговоров и поиска путей мирного решения ситуации. Лукашенко также рассказал, что России изначально предлагали запустить «Орешник» по офису президента Украины, но российский президент Владимир Путин отказался.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Путин согласен на личную встречу с Зеленским, но только после того, как будет подготовлена соответствующая повестка. Также Лавров рассказал телеканалу NBC, что Зеленский во время встречи в Белом доме отверг все предложения по миру.
