Как стать мамой будущего президента

11:14 26 ноября 2017 0

Как вырастить из сына политика номер один Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В международный день матери «URA.RU» решило познакомить своих читателей с мамами российских политиков, а также рассказать, как вырастить будущих политических лидеров России. Посмотрите, какие красивые мамы воспитали тех, кто стоит у руля нашей страны. А о том, какие качества нужно воспитывать в своих детях, и какими быть родителями, чтобы «зарядить» своего ребенка на успех и лидерство нам рассказала психолог системной семейной терапии Татьяна Потемкина.

В первую очередь, нужно понимать, что такое лидерство как таковое. Лидерство — это совокупность инициативы, осознания последствий своих действий, умения взять на себя ответственность и взвешенного отношения к проекту, которым человек занимается. Это разумный подход к делу и одновременно умение зажечь, повести за собой. Лидерство невозможно без веры в себя и в свою идею, свою цель.

Родители — источники лидерских качеств, особенно, если их действия согласованы и не противоречивы между собой. Конечно, очень важны и природные данные ребенка (допустим, устойчивая нервная система), но без воспитания не обойтись. Важно развивать в детях чувство ответственности за свои действия и смелость брать на себя инициативу. И здесь, конечно, роль мамы очень важна.

Мы знаем массу примеров, когда родители пытаются выполнить за своих детей большую часть их обязанностей и забот. Они часто говорят, «мне было тяжело, пусть моим детям будет легко». Но это вовсе не значит, что им легко. Чтобы воспитать будущего лидера, маме важно возлагать на ребенка адекватные его возрасту ответственность и свободу. Для лидера очень важен свой собственный опыт преодоления и «делания». Когда ребенок что-то делает от начала до конца, и сам несет за свою работу ответственность. Это может быть любая деятельность — спорт или учеба.

Мамы должны мотивировать на успех.

Известно, что достижения в спорте или искусстве, например, в балете, в нашей культуре достигаются довольно жестким отношением учителя, тренера или родителя. Но мотивация от похвалы, от обращения внимание ребенка на то, что у него хорошо получается, на самом деле очень помогает формированию адекватной самооценки. А это очень важное качество лидера. Поэтому, чем больше мама обращает внимание на позитивные поступки, стороны личности и характера ребенка, тем более уверенным он вырастает, тем больше у него возможности стать лидером.

Другое качество, которое закладывает мама — это последовательность. Когда к ребенку предъявляются не хаотичные требования — сегодня одно, а завтра другое, когда за одни и те же поступки можно получить и похвалу, и порицание, то это сбивает ребенка с толку. Последовательность закладывается в семье, где правила достаточно четкие и ясные. И это зависит в большой степени, конечно, от мамы.

1/7 Владимир Путин со своей мамой Марией Ивановной TACC/Russian Archives

Только нужно помнить, что нет универсальных рецептов воспитания лидеров. Для одних строгая дисциплина — это благо, а в других она может погубить творческое начало. Главное, чтобы ребенок был готов взять на себя инициативу, чтобы он знал, что его не будут ругать, например, за решение перекрасить стены в своей комнате в другой цвет. Нужно давать достаточно свободы проявить себя, а не прописывать от и до как и что делать. Можно сначала составлять расписание дел вместе с ребенком, а потом учить постепенно учить его формировать распорядок дня самостоятельно, в зависимости от своих предпочтений и свободного времени. То есть, чем больше у него будет инициативы и ответственности за свою жизнь, тем лучше.

Если мы говорим о политических лидерах, то центральным становится воспитание такого качества как осознание последствий своих поступков. Лидеру нужно уметь чувствовать обратную связь, реакцию людей, понимать целесообразность своих действий, а не только руководствоваться своими желаниями. Важно знать как сотрудничать с другими компетентными людьми, создавать команду и в ней работать, уметь заражать своими идеями окружающих. Если мама не душит в объятьях и своей любовью не давит инициативу ребенка, а уважительно и внимательно относится к его проявлению, то больше шансов, что из него вырастет свободный, ответственный и инициативный человек.