Пять причин, почему явка на выборах президента бьет рекорды

23:00 18 марта 2018 0

Явка на выборах превысила показатели 2012 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

Выборы президента России подошли к концу. О том, кому и сколько голосов отдали россияне, будет известно только через несколько часов, однако уже сейчас с точностью можно сказать, что явка в подавляющем большинстве регионов превысила аналогичные показатели на президентских выборах 2012 года. На некоторых территориях избиратели даже столкнулись с очередями на своих участках.

Тренд на повышение явки, по сравнению с 2012 годом, фиксируется и в большинстве уральских регионов. Максимальный рост показали Пермский край и ХМАО. В первом, по данным на 18:00, на выборы пришло 57% избирателей (в 2012 году в это время их было 48%), во втором — 64% (в 2012 году было 56%).

Менее существенный рост в Свердловской (с 51 до 56% по данным на 18:00) и в Челябинской (рост с 55 до 60%) областях. Почти аналогичную с 2012 годом явку показали Тюменская область (74%) и ЯНАО (85%).

Единственным регионом Урала, где явка упала, стала Курганская область. В этот раз на выборы здесь пришло 57%, хотя в 2012 году к 18:00 проголосовало уже 59% избирателей. Губернатор Зауралья Алексей Кокорин анонсировал изучение причин произошедшего.

Вопрос низкой явки стал обсуждаться после выборов в Госдуму в 2016 году. Тогда к урнам пришло меньше половины избирателей (47,88%). Многие эксперты говорили о том, что подобная ситуация может повториться и в 2018 году, ведь результат президентских выборов нельзя назвать непредсказуемым. Активную кампанию за бойкот выборов вел и блогер Алексей Навальный после того, как ЦИК отказал ему в регистрации в декабре 2017 года, напомнив о судимостях россиянина, что не позволяет баллотироваться.

Оппозиционер Алексей Навальный призывал бойкотировать президентские выборы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Однако в итоге явка побила все предсказания экспертов. Свою роль сыграло большое количество кандидатов, отмечает политолог, член научного совета Московского Центра Карнеги Николай Петров. Их количество, по сравнению с 2012 годом, выросло с пяти до восьми. «Новые кандидаты охватили те группы электората, которых не удалось привлечь к выборам в 2012 году», — отмечает политолог.

О том, что новые кандидаты по полной использовали имеющиеся у них медийные возможности, говорит и директор центра политических исследований финансового университета Павел Салин. «Каждый из них пытался объяснить, что голос за них — это поддержка той или иной программы. И власть обязательно обратит на это внимание. На это ориентировались Григорий Явлинский и Борис Титов. Ксения Собчак даже успела анонсировать новый партийный проект. А Владимир Жириновский вовсю работал на протестный электорат», — замечает Салин.

В итоге предвыборная кампания сильно политизировала повестку, замечает политконсультант Дмитрий Фетисов. «Пропутинский электорат услышал четкие призывы необходимости идти на выборы для подтверждения его легитимности на фоне внешнеполитических угроз. Для непутинского электората политизация повестки привела к тому, что выборы стали способом выражения протеста. На фоне этой политизации повестки призывы Навального к бойкоту выборов оказались просто проигнорированы», — заключил собеседник агентства.

При этом сложная внешнеполитическая ситуация занимает особое место в этой кампании, замечают эксперты. С 2014 года санкционный режим ужесточался каждый год, российскую олимпийскую сборную не пустили на Олимпиаду в Южной Корее, а буквально под выборы разгорелся дипломатический скандал с Великобританией, которая обвинила Россию в отравлении бывшего шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля. «Рост гражданских чувств, патриотический подъем — именно это оказалось решающим фактором», — замечает глава политической экспертной группы Константин Калачев.

Кроме того, впервые в истории россиян о выборах информировали по SMS, к кампании привлекли блогеров с Youtube. Фразы из промо-роликов, например, «гей на передержке», становились мемами.

Агитация о необходимости идти на выборы была слышна буквально из каждого утюга, считает Салин. «На результат были заряжены и местные власти. В этот раз им было легче работать, ведь, если обычно они прилагают усилия на достижение определенного процента голосов за основного кандидата, то теперь речь шла лишь о повышении явки», — рассказал политолог «URA.RU».

Кампанию оживили новые лица, считают эксперты Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Еще один фактор — это появление «мобильного избирателя», который дал возможность россиянам голосовать не по месту регистрации. Раньше для этого нужно было ехать в родной регион за открепительным талоном, сейчас для того, чтобы проголосовать по месту жительства, достаточно было просто перерегистрироваться на сайте гослуслуг или в ближайшем МФЦ. «Этой услугой воспользовались 6 миллионов человек, а это около 5% избирателей», — отмечает Салин.

На высокую явку сыграла даже смена губернаторского корпуса весной-осенью 2017 года (за год свое руководство поменяли 20 регионов), отмечает Петров. «Меняли преимущественно непопулярных губернаторов. Поэтому все претензии, которые к ним были в регионах, обнулились к президентским выборам. Центр вовремя убрал сильные раздражители, которые тоже влияют на явку», — заключил политолог.

Выборы президента в России завершились в 21:00 по московскому времени. Ожидается, что предварительные результаты голосования будут известны уже утром 19 марта.