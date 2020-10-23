Премьера Netflix, лайв Билли Айлиш и решающий бой Хабиба

Останется ли пояс чемпиона у Хабиба узнаем уже в эти выходные Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Встречаем выходные, 24 и 25 октября, в компании мэтров своего дела: от главного бойца России до американской поп-принцессы. А еще заглянем на 15 спектаклей, посмотрим на фаворитов «Оскара 2021» и пообщаемся со звёздами Голливуда на благотворительном вечере.

В бою против Джастина Гэйджи Хабибу вновь пророчат победу Фото: Алексей Андронов © URA.RU

6. Посмотрите на бой сильнейших

24 октября в 17:15 состоится прямая трансляция главного боя турнира по смешанным единоборствам , где сойдутся несокрушимый Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гейджи за заветный пояс чемпиона, который с 2018 года никто так и не смог отвоевать у Хабиба.

5. Загляните в театр вместе с детьми

В эти выходные стоит заглянуть на детский театральный фестиваль «Маршак» . В этом году с 23 по 31 октября спектакли покажут восемь театров из обеих столиц, Воронежа, Ростова-на-Дону и Новосибирска. Таким образом, фестиваль «Маршак» можно «посетить» в любом российском городе. Зрители увидят разноформатные и разножанровые постановки, посмотрят лекции и мастер-классы.

4. Или посетите фестиваль, где научат «видеть музыку»

« Видеть музыку» — это фестиваль музыкальных театров, который в этом году проходит в России в пятый раз. Из-за пандемии ряд спектаклей не был привезен в столицу, однако полностью не отменяется ни одна постановка: на помощь приходит «онлайн». На сегодняшний день в рамках онлайн-программы фестиваля открыто для просмотра множество спектаклей на любой вкус — от классического «Онегина» до современной «Эйфории».

3. Познакомьтесь с главным фаворитом «Оскара 2021»

Аарон Соркин, сценарист «Социальной сети» и сериала «Служба новостей», экранизировал фильм «Суд над чикагской семеркой» для Netflix с Эдди Рэдмейном, Джозефом Гордоном-Левиттом и Сашей Бароном Коэном в главных ролях, где показан один из самых абсурдных судебных процессов США. Этот фильм уже называют будущим фаворитом «Оскара-2021».

2. Помогите детям в компании знаменитостей

В ночь с 24 на 25 октября состоится большой благотворительный концерт в поддержку нуждающихся детей GO Global Gala 2020 , на котором выступят: HAIM, Judith Hill, Эван Макгрегор и Мэри Элизабет Уинстед, а также Дэвид Фостер и Katharine McPhee. Ведущими мероприятия будут актеры Роберт Паттинсон и Лили Коллинз. Все собранные средства пойдут в фонд помощи детям.

1. Посетите концерт главной поп-звезды современности

25 октября в 01:00 состоится лайв-концерт Билли Айлиш, который покажут на сайте певицы, там же за 30 долларов можно получить доступ к онлайн-трансляции. Билли Айлиш — молодая американская певица, завоевавшая сразу пять наград Грэмми в самых топовых номинациях и уверенно пробивающаяся в первый эшелон мировых поп-артистов.