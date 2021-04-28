Почему Шумков и Моор молчат об идее объединить два региона

Губернаторы Моор (слева) и Шумков (справа) не видят перспектив в объединении своих регионов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернаторы Тюменской и Курганской областей Александр Моор и Вадим Шумков уже сутки игнорируют громкие слова зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина об объединении их регионов. Но молчание глав субъектов — это тоже форма реакции на слова вице-премьера РФ. По словам экспертов, сейчас объединение невыгодно обоим регионам.

Хуснуллин 27 апреля на круглом столе «Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски» заявил, что в России нужно сократить число регионов. По его мнению, Курганскую область следует объединить с Тюменской, а Еврейскую автономную область — с Хабаровским краем. «Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат. Или Курган — почему курганцы должны жить хуже тюменцев?» — спросил вице-премьер.

Вице-премьер РФ Хуснуллин заявил, что число регионов России нужно сократить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Источники URA.RU в аппарате губернатора Шумкова рассказали, что слова вице-премьера они восприняли с удивлением. «Вероятно, Хуснуллина никто не уполномочивал делать такое заявление. Совещаний никаких не проводили, все идет по плану. Из Москвы никаких бумаг не поступало, во всяком случае 28 апреля», — уточнил инсайдер. В правительстве Курганской области отказались от комментария для URA.RU. В тюменское правительство направлен запрос, ответ на него на момент публикации не получен.

Высказывание Хуснуллина не было случайным, считает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Чиновники такого уровня не выражают личного мнения — если это высказывание случилось, то его поддерживает какая-то часть правительства РФ. А высказано оно было, чтобы отследить реакцию общества», — отмечает эксперт.

С коллегой в целом согласен политолог Илья Гращенков.«Изначально такая реформа (объединение регионов — прим. ред.) оправдывается экономией на госаппарате. Но помимо этого, „пространственное развитие“ удобнее осуществлять в рамках крупных территорий. Особенно при появлении нового типа — федеральных территорий. Так что Хуснуллин озвучивает свое мнение, но оно явно имеет широкую поддержку в правительственных кругах», — высказался он в своем telegram-канале.

Тема присоединения Кургана к Тюмени поднимается не впервые Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Выводы политологов о проверке общественной реакции косвенно подтверждают действия правительства РФ, где указали, что Хуснуллин имел в виду другое. «В ходе конференции Марат Хуснуллин озвучил исключительно варианты развития городов. Вопрос объединения регионов на площадке правительства России не прорабатывается», — заявил представитель вице-премьера. При этом в Кремле отметили, что допускают укрупнение субъектов. «Но главный критерий — воля жителей регионов. Далеко не все хотят укрупнения в настоящее время — это определяющий фактор», — ответил на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По мнению Журавлева, отсутствие публичной реакции тюменских и курганских властей — это своеобразный отрицательный отклик на слова Хуснуллина. «Это единственный возможный для них ответ в такой ситуации — в России не принято критиковать вышестоящее начальство. Вот если бы Тюмень и Курган были согласны объединяться — давно бы уже прокомментировали», — уверен специалист.

Тюменский политолог Александр Безделов считает, что от укрупнения проиграют оба региона. «Для Тюмени минус очевиден — он финансовый. Бюджета Тюменской области не хватит на оба субъекта, соответственно и курганцы не получат видимых улучшений жизни. Кроме того, курганские элиты вынуждены будут утратить свой статус», — объясняет эксперт причины несогласия с Хуснуллиным тюменских и курганских властей. Не смотря на то, что тема присоединения Кургана к Тюмени поднимается не первый раз, по мнению Безделова, в год выборов в Госдуму оно невозможно.