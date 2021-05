Юбилейный альбом Боуи и новый подкаст о здоровье

В пятницу знакомимся с новым подкастом и музыкальными премьерами Фото: Алексей Колчин © URA.RU

В пятницу будем слушать классику рока с 50-летней историей, смотреть новые голливудские премьеры и читать отличные книги. А еще узнаем «Почему мы еще живы» и отправимся на летний фестиваль. Подробнее — в Афише URA.RU:

Что сделать утром

Утро начнем с полезных новинок. Популярный подкаст «Либо/Либо» запустил новый канал о здоровье совместно со СБЕР-Аптекой. «Почему мы еще живы» — подкаст про историю медицинских открытий, которые изменили мир, а также о том, как создавали лекарства, без которых мы не представляем себе современную жизнь, и учились лечить болезни, которые раньше считались приговором. Подкаст будет выходить по средам каждые две недели. Первый эпизод уже доступен на всех платформах.

Что сделать днем

День проведем под звучание легендарной музыки. 28 мая к 50-летию альбома Дэвида Боуи «The Man Who Sold The World» компания Warner Music представит издание «The Width Of A Circle». В него войдут двухдисковый сборник с 21 неизданным треком и 4 композиции, не вошедшие в альбом.

Перед выходными можно вдохновиться новой книгой. В издательстве МИФ вышла книга «Прогулка» путешественника, исследователя и философа Эрлинга Кагге, который добрался до обоих полюсов, а также покорил Эверест. В ней он рассказывает о радости и смысле прогулок на самые разные расстояния.

Что сделать вечером

Добавим в вечер пятницы немного адреналина и оценим анонс нового хоррора — кинокомпания Universal опубликовала тизер-трейлер фильма «Прошлой ночью в Сохо» от режиссёра Эдгара Райта («Малыш на драйве», «Типа крутые легавые», «Скотт Пилигрим против всех»). Главную роль исполнит Аня Тейлор-Джой, которую закружит спираль времени модной индустрии.

28 мая выходит цифровой релиз истории становления одной из классических злодеек студии Disney — экстравагантной и утонченной Круэллы де Виль. В одноименном фильме ее роль исполнила Эмма Стоун, заработав хвалебные отзывы критиков. Яркая и динамичная комедия с нотками драмы и отличным саундом — то, что нужно для вечера пятницы.

Бонус оффлайн: С 28 мая по 6 июня на озере Сунгуль на Урале состоится всероссийский ленд-арт фестиваль «Острова». В публичную программу фестиваля войдут выступления музыкантов, кинопросмотры и лекции, мастер-классы, чайные церемонии, экскурсии.