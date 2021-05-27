Юбилейный альбом Боуи и новый подкаст о здоровье

В пятницу знакомимся с новым подкастом и музыкальными премьерами Фото: Алексей Колчин © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

В пятницу будем слушать классику рока с 50-летней историей, смотреть новые голливудские премьеры и читать отличные книги. А еще узнаем «Почему мы еще живы» и отправимся на летний фестиваль. Подробнее — в Афише URA.RU:

Что сделать утром

Утро начнем с полезных новинок. Популярный подкаст «Либо/Либо» запустил новый канал о здоровье совместно со СБЕР-Аптекой. «Почему мы еще живы» — подкаст про историю медицинских открытий, которые изменили мир, а также о том, как создавали лекарства, без которых мы не представляем себе современную жизнь, и учились лечить болезни, которые раньше считались приговором. Подкаст будет выходить по средам каждые две недели. Первый эпизод уже доступен на всех платформах.

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Что сделать днем

День проведем под звучание легендарной музыки. 28 мая к 50-летию альбома Дэвида Боуи «The Man Who Sold The World» компания Warner Music представит издание «The Width Of A Circle». В него войдут двухдисковый сборник с 21 неизданным треком и 4 композиции, не вошедшие в альбом.

Перед выходными можно вдохновиться новой книгой. В издательстве МИФ вышла книга «Прогулка» путешественника, исследователя и философа Эрлинга Кагге, который добрался до обоих полюсов, а также покорил Эверест. В ней он рассказывает о радости и смысле прогулок на самые разные расстояния.

Что сделать вечером

Добавим в вечер пятницы немного адреналина и оценим анонс нового хоррора — кинокомпания Universal опубликовала тизер-трейлер фильма «Прошлой ночью в Сохо» от режиссёра Эдгара Райта («Малыш на драйве», «Типа крутые легавые», «Скотт Пилигрим против всех»). Главную роль исполнит Аня Тейлор-Джой, которую закружит спираль времени модной индустрии.

28 мая выходит цифровой релиз истории становления одной из классических злодеек студии Disney — экстравагантной и утонченной Круэллы де Виль. В одноименном фильме ее роль исполнила Эмма Стоун, заработав хвалебные отзывы критиков. Яркая и динамичная комедия с нотками драмы и отличным саундом — то, что нужно для вечера пятницы.

Бонус оффлайн: С 28 мая по 6 июня на озере Сунгуль на Урале состоится всероссийский ленд-арт фестиваль «Острова». В публичную программу фестиваля войдут выступления музыкантов, кинопросмотры и лекции, мастер-классы, чайные церемонии, экскурсии.