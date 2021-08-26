День рождения современной йоги и кино о маньяках

В четверг проведем двухчасовую медитацию онлайн вместе с любителями йоги со всего мира Фото: Александр Мамаев © URA.RU

статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU

Чтобы подготовиться к отдыху за лучшими премьерами недели в онлайне, начать четверг можно будет с расслабляющей медитации или знакомства с новыми музейными проектами. Детально о йогах, искусстве и синематографе — в новой Афише URA.RU.

Что сделать утром

26 августа мировое сообщество поклонников йоги отмечает день рождения одного из основоположников современных практик и старейшего Учителя Садханы. В честь этого события в предрассветные часы (с 4:30 до 7:30) по всему миру пройдет медитация с пением традиционных песен. Ее можно делать самостоятельно, а можно подключиться к онлайн трансляции.

Что сделать днем

Днем познакомимся с новой образовательной платформой. Государственный Музей изобразительного искусства запустил набор на образовательные программы молодежного направления «Пушкинский.Youth» . Юных искусствоведов ждут лекции по общей истории искусства и искусствознанию, курс о связи современного и классического искусства, музейные занятия и междисциплинарные проекты на стыке истории искусства, культуры, медиа и социальных наук. Мероприятия проходят как в офлайн, так и в онлайн-формате. Оставить заявку на участие в одной или нескольких программах можно по ссылке .

И посмотрим интересный анонс. Netflix опубликовал трейлер документального сериала «Монстры внутри: 24 лица Билли Миллигана», рассказывающего историю самого известного человека с диссоциативным расстройством идентичности. Трейлер представляет уникальные архивные кадры допросов Миллигана и материалы журналистских расследований. Сериал выйдет в конце сентября.

Что сделать вечером

Посмотрим кино о великих художниках. Нью-йоркский режиссер Софи Лорен Герво выпустила фильм, в котором сравнивается творческая жизнь Жана Дюбюффе и Жана-Мишеля Баскии. Картина «Brut, My Beauty» была снята компанией Goldfin Films в партнерстве с Центром Барбикан.

Если вам не хватает острых ощущений, то можно развлечь себя новым хоррором «Кэндимэн» — о чикагском маньяке, который убивает своих жертв, являясь к ним из зеркала по ночам. Фильм будет доступен онлайн на сервисе Okko.