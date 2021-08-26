День рождения современной йоги и кино о маньяках

Чтобы подготовиться к отдыху за лучшими премьерами недели в онлайне, начать четверг можно будет с расслабляющей медитации или знакомства с новыми музейными проектами. Детально о йогах, искусстве и синематографе — в новой Афише URA.RU.
Что сделать утром
26 августа мировое сообщество поклонников йоги отмечает день рождения одного из основоположников современных практик и старейшего Учителя Садханы. В честь этого события в предрассветные часы (с 4:30 до 7:30) по всему миру пройдет медитация с пением традиционных песен. Ее можно делать самостоятельно, а можно подключиться к онлайн трансляции.
Что сделать днем
Днем познакомимся с новой образовательной платформой. Государственный Музей изобразительного искусства запустил набор на образовательные программы молодежного направления
И посмотрим интересный
Что сделать вечером
Посмотрим кино о великих художниках. Нью-йоркский режиссер Софи Лорен Герво выпустила фильм, в котором сравнивается творческая жизнь Жана Дюбюффе и Жана-Мишеля Баскии. Картина «Brut, My Beauty» была снята компанией Goldfin Films в партнерстве с Центром Барбикан.
Если вам не хватает острых ощущений, то можно развлечь себя новым хоррором «Кэндимэн» — о чикагском маньяке, который убивает своих жертв, являясь к ним из зеркала по ночам. Фильм будет доступен онлайн на сервисе Okko.
План на 27 августа мы опубликуем через сутки. Узнать первыми самые актуальные новости и рекомендации можно из нашей рассылки на электронную почту. Наши рекомендации также выходят каждое утро и в