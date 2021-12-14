Эксперты объяснили, почему России не грозит кризис продовольствия

Несмотря на пандемию и непогоду, аграрии собрали высокий урожай

15 декабря 2021 в 08:34 Размер текста - 17 +

Полученный в 2021 году урожай превысил запланированные показатели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Уже больше года авторитетные мировые эксперты говорят о глобальном продовольственном кризисе. Такие проблемы, как дефицит и резкий рост цен на отдельные продукты питания, затронули не только развивающиеся, но и вполне успешные западные страны. Так, по данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продовольствие за год выросли более чем на 27%. На этом фоне отечественный агропром чувствует себя значительно увереннее, стабильно показывая высокие результаты. Чтобы сохранить темпы роста, в следующей году аграрии увеличат посевную площадь более чем на 1 млн га Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Как заявил в ходе выступления на «правчасе» в Госдуме РФ министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, объемы производства продукции АПК позволяют нам полноценно покрывать внутренние потребности. По его словам, год для аграриев выдался крайне непростым — на объемы производства повлияли сложные погодные условия и пандемия. Несмотря на это, полученный урожай по основным позициям превышает запланированные показатели. Объем зерновых в чистом весе составит более 123 млн тонн, в том числе будет собрано порядка 76 млн тонн пшеницы. Обнадеживают и другие итоги года — прирост производства масличных культур, сахарной свеклы, овощей, фруктов и ягод. Чтобы сохранить темпы роста, в следующей году посевная площадь будет увеличена более чем на 1 млн га. Расширится сев зерновых, в том числе гречихи, а также сахарной свеклы, рапса, сои. Особое внимание, по словам Патрушева, будет уделено наращиванию производства картофеля и овощей открытого грунта. «Несмотря на ковид и пандемию, отрасль растет, и рост посевной площади более чем на миллион гектаров в 2022 году — это, на мой взгляд, достаточно серьезный прорыв. Но сегодня важный момент — не только прорыв по объемам продовольственной продукции для себя и для экспорта, но и социальная кампания по комплексному развитию сельских территорий. Только в этом году — 234 комплексных проекта, охватывающие 2 млн человек. Тут важно, что село воспринимается не только как место, где производится продукция, но и место, где люди должны комфортно жить и получать сопоставимые с городами услуги», — отмечает в своем комментарии «Известиям» политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Производство молока вырастет по итогам 2021 года до 32,3 млн тонн Фото: Анна Майорова © URA.RU С неплохими результатами заканчивают год и животноводы. В этом году, по словам Патрушева, производство молока вырастет до 32,3 млн тонн, а скота и птицы — до 15,7 млн тонн. «В этом году перед Минсельхозом стояло сразу несколько сложных задач. Пандемия, болезни животных, высокая инфляция, нехватка рабочей силы не могли не сказаться на отрасли. Главными вызовами стали возросшие цены на многие сельскохозяйственные товары в связи с ростом себестоимости производства, а также сложная ситуация с урожаем ряда культур из-за неблагоприятных погодных условий. Трудно вспомнить, когда еще такое количество проблем возникали одновременно», — говорит руководитель национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По словам эксперта, Минсельхоз по сути оказался между молотом и наковальней — с одной стороны, нужно было сдержать рост цен, а с другой — остаться на рыночных рельсах развития, чтобы избежать еще больших проблем в будущем. На протяжении всего года ведомству приходилось управлять отраслью в ручном режиме, оперативно решая возникающие трудности. «Во многом благодаря этой работе России удалось сохранить лидирующие позиции в производстве мяса птицы и свинины. Приняты меры по увеличению финансирования отрасли животноводства позволят сохранить и даже повысить уровень потребления мяса и мясопродуктов в нашей стране, обеспечить доступность продукции для подавляющего большинства граждан», — отмечает Юшин. «С учетом очевидной стагнации на международных рынках, депутаты восприняли доклад министра очень позитивно. Достижения российских аграриев в 2021 году были столь очевидны, что даже парламентская оппозиция не смогла найти достойный повод для критики министерства. Все депутаты сошлись во мнении, что в Минсельхозе в настоящее время собралась очень профессиональная команда, и ее достижения оставляют самое благоприятное впечатление», — сказал «Известиям» депутат Государственной Думы Олег Матвейчев.

Уже больше года авторитетные мировые эксперты говорят о глобальном продовольственном кризисе. Такие проблемы, как дефицит и резкий рост цен на отдельные продукты питания, затронули не только развивающиеся, но и вполне успешные западные страны. Так, по данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продовольствие за год выросли более чем на 27%. На этом фоне отечественный агропром чувствует себя значительно увереннее, стабильно показывая высокие результаты. Как заявил в ходе выступления на «правчасе» в Госдуме РФ министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, объемы производства продукции АПК позволяют нам полноценно покрывать внутренние потребности. По его словам, год для аграриев выдался крайне непростым — на объемы производства повлияли сложные погодные условия и пандемия. Несмотря на это, полученный урожай по основным позициям превышает запланированные показатели. Объем зерновых в чистом весе составит более 123 млн тонн, в том числе будет собрано порядка 76 млн тонн пшеницы. Обнадеживают и другие итоги года — прирост производства масличных культур, сахарной свеклы, овощей, фруктов и ягод. Чтобы сохранить темпы роста, в следующей году посевная площадь будет увеличена более чем на 1 млн га. Расширится сев зерновых, в том числе гречихи, а также сахарной свеклы, рапса, сои. Особое внимание, по словам Патрушева, будет уделено наращиванию производства картофеля и овощей открытого грунта. «Несмотря на ковид и пандемию, отрасль растет, и рост посевной площади более чем на миллион гектаров в 2022 году — это, на мой взгляд, достаточно серьезный прорыв. Но сегодня важный момент — не только прорыв по объемам продовольственной продукции для себя и для экспорта, но и социальная кампания по комплексному развитию сельских территорий. Только в этом году — 234 комплексных проекта, охватывающие 2 млн человек. Тут важно, что село воспринимается не только как место, где производится продукция, но и место, где люди должны комфортно жить и получать сопоставимые с городами услуги», — отмечает в своем комментарии «Известиям» политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. С неплохими результатами заканчивают год и животноводы. В этом году, по словам Патрушева, производство молока вырастет до 32,3 млн тонн, а скота и птицы — до 15,7 млн тонн. «В этом году перед Минсельхозом стояло сразу несколько сложных задач. Пандемия, болезни животных, высокая инфляция, нехватка рабочей силы не могли не сказаться на отрасли. Главными вызовами стали возросшие цены на многие сельскохозяйственные товары в связи с ростом себестоимости производства, а также сложная ситуация с урожаем ряда культур из-за неблагоприятных погодных условий. Трудно вспомнить, когда еще такое количество проблем возникали одновременно», — говорит руководитель национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По словам эксперта, Минсельхоз по сути оказался между молотом и наковальней — с одной стороны, нужно было сдержать рост цен, а с другой — остаться на рыночных рельсах развития, чтобы избежать еще больших проблем в будущем. На протяжении всего года ведомству приходилось управлять отраслью в ручном режиме, оперативно решая возникающие трудности. «Во многом благодаря этой работе России удалось сохранить лидирующие позиции в производстве мяса птицы и свинины. Приняты меры по увеличению финансирования отрасли животноводства позволят сохранить и даже повысить уровень потребления мяса и мясопродуктов в нашей стране, обеспечить доступность продукции для подавляющего большинства граждан», — отмечает Юшин. «С учетом очевидной стагнации на международных рынках, депутаты восприняли доклад министра очень позитивно. Достижения российских аграриев в 2021 году были столь очевидны, что даже парламентская оппозиция не смогла найти достойный повод для критики министерства. Все депутаты сошлись во мнении, что в Минсельхозе в настоящее время собралась очень профессиональная команда, и ее достижения оставляют самое благоприятное впечатление», — сказал «Известиям» депутат Государственной Думы Олег Матвейчев.