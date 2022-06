«Пластилиновый» клип Pharrell Williams и сборник XXXTentacion

Рекомендации URA.RU на 13 июня

12 июня 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

После смерти рэпера XXXTentacion уже вышли три сборника его треков Фото: Размик Закарян © URA.RU статья из сюжета Нескучная афиша от URA.RU Посмотрите исторический сериал о королеве Елизавете I, рассмотрите в деталях клип Pharrell Williams и послушайте посмертный сборник рэпера XXXTentacion. Все самые интересные события в онлайн — в нескучной афише URA.RU на 13 июня. Конференция современных профессий Образовательная платформа Skillbox подготовила онлайн-конференцию о современных профессиях. Спикеры расскажут, какие специальности сейчас актуальны, как прокачать свои навыки и построить успешную карьеру. Конференция подойдет как выпускникам вузов, которые только начинают свою карьеру, так и тем, кто задумался о смене работы. Стартует конференция 13 июня в 19:00 по Мск. Мероприятие продлится три дня. Новый клип Anna Asti Российская певица Anna Asti показала полноценный клип на свой новый трек «По барам». Ранее она опубликовала несколько тизеров, подготавливая своих поклонников к выходу видео, однако релиз пришлось отложить из-за технических неполадок. Бывшая солистка Artik & Asti сделала основной акцент на хореографии. Она привлекла большую команду танцоров разных стилей. Исполнительница также решила поэкспериментировать с образами — в начале клипа она предстала голливудской дивой, а после превратилась в роковую красотку. Посмертный сборник треков XXXTentacion Американский рэпер XXXTentacion трагически погиб в 2018 году, однако его альбомы по-прежнему продолжают выходить. Вслед за документальным фильмом об исполнителе «Look at Me: XXXTentacion» состоялся релиз сборника треков — уже третий по счету, выпущенный после его смерти. Он разделен на две части. В первую попали 11 ранних треков рэпера, а во вторую — его главные хиты, в том числе посмертная коллаборация с Канье Уэстом «True Love». «Пластилиновый» клип Pharrell Williams Исполнители Pharrell, 21 Savage и Tyler, the Creator записали совместный трек «Cash In Cash Out», где в лучших традициях современного рэпа щеголяют своим богатством и дизайнерскими брендами. К композиции вышел клип, который сразу же привлек внимание публики. Он сделан с применением CGI-анимации и больше напоминает советскую «Пластилиновую ворону» или пародийный американский сериал «Робоцып». Несмотря на то, что клип «пластилиновый», он проработал до мельчайших деталей заднего фона. Создателям удалось даже передать пластику тверка одной из танцовщиц. Pharrell Williams признавался, что им хотелось сделать что-то необычное, захварывающее, то, чего еще никто не делал. Рассмотреть клип во всех деталях можно на ytotube-канале исполнителя. Для этого придется воспользоваться VPN. Премьеры сериалов Телеканал STARZ выпускает костюмированную драму о становлении принцессы Елизаветы Тюдор, будущей королевы Елизаветы I. Действие сериала происходит в Англии середины XVI века. События начинают разворачиваться после смерти короля Генриха VIII, того самого, что казнил двух из шести своих жен. На троне оказывается его сын — принц Эдуард. Однако он слишком юн и поддается манипуляциям знати. Принцесса Елизавета, втянутая в спор о власти, начинает вести собственную партию. Peacock перезапустил популярный в нулевых ЛГБТ-сериал «Близкие люди». Драма является ремейком британского сериала 1999—2000 годов и последующей американской адаптации 2000—2005 годов. К съемкам в роли сценариста и одного из исполнительных продюсеров был также подключен создатель оригинальной версии сериала Рассел Т. Дэвис. Сюжет «Близких людей» крутится вокруг группы друзей, жизни которых меняются после трагедии. Помощь они находят в гей-сообществе.

