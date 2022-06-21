Захватит ли Telegram рекламный рынок России

Некоторые компании уже тратят на продвижение в мессенджере миллионы в день

21 июня 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

По последним данным, количество активных пользователей Telegram превысило 700 миллионов человек в месяц Фото: Анна Майорова © URA.RU В России столкнулись с беспрецедентным ростом трафика в Telegram. За 3,5 месяца объем увеличился в два раза. Активное развитие мессенджера заинтересовало представителей бизнеса: некоторые компании уже готовы тратить миллион и более в день на рекламу там. Захватит ли Telegram российский рынок рекламы — в материале URA.RU. Почему каналы выросли в два и более раз Telegram пережил несколько точек роста, начиная с 2013 года. Последняя произошла совсем недавно — весной 2022 года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «МегаФона», в марте интернет-трафик Telegram вырос в два раза по сравнению с февралем. «Тенденцию к увеличению передаваемой информации мы фиксировали с конца февраля. В апреле и мае трафик в этом мессенджере держался на уровне мартовских значений. Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим мессенджерам и соцсетям: Telegram стал не только инструментом общения, но одним из главных источников информационного контента», — считают в «МегаФоне». Тенденцию к увеличению трафика в Telegram фиксируют с конца февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рост аудитории в два и более раз наблюдают и авторы telegram-каналов. Как рассказала редактор канала URA.RU Александра Кодолова, число подписчиков в группе с конца февраля увеличилось с 40 тысяч человек до более чем 100 тысяч. «Есть две точки роста. Первая — это резонансная информационная повестка. После объявления о спецоперации у всех резко вырос интерес к новостям. Те, кто читал крупных игроков рынка СМИ, в итоге стали и нашими подписчиками. Люди хотели сформировать полную картину происходящего. Вторая точка роста — блокировка Instagram (деятельность запрещена на территории в РФ — прим. ред.). От блокировки выиграл именно Telegram, а не другие мессенджеры», — поясняет Кодолова. Региональные telegram-каналы также заявляют о росте аудитории, правда менее значительном по сравнению с федеральными группами. Там отмечают, что увеличению подписчиков поспособствовал, прежде всего, тот факт, что на фоне блокировки Instagram и Facebook (деятельность запрещена на территории в РФ) в Telegram перешли многие официальные лица и лидеры мнений. Им доверяет аудитория, соответственно, именно за ними потянулись люди. «В нашем регионе все главы муниципалитетов и другие чиновники начали заводить каналы в Telegram. За ними потянулись люди, которые стали подписываться на нас. У нас было 2900 подписчиков, сейчас — 4500», — заявил редактор канала « Округ белых ночей» (ЯНАО) Эргаш Рузиев. В региональные группы аудитория пошла не за резонансной информационной повесткой, а за локальными новостями, отмечают авторы каналов. «24 февраля на канале было более 12,8 тысяч подписчиков. Сейчас — больше 25 тысяч. При этом мы не особо сильно освещали ситуацию на Украине, поэтому рост нельзя связать с данными событиями. Последние три месяца мы активно растем из-за покупки рекламы, отработки различных креативов и бесплатных вариантов привлечения аудитории. Также мы создаем такой контент, которым хочется делиться, поэтому у нас сильный естественный прирост. Наш бурный рост — это большая и трудоемкая работа нашей команды», — объяснили в « Екатском чтиве» . Некоторые telegram-каналы выросли в два и более раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО, по словам Рузиева, читатели пришли, чтобы узнать о проблемах транспорта и инфраструктуры, а также о строительстве крупных социальных объектов. В Кургане аудитория каналов резко выросла на фоне местных новостей о пожарах. «Telegram-канал „ Курганистан“ за последние месяцы вырос в два раза (с пяти до 10 тысяч подписчиков). Основная причина — это крупные пожары в нашем регионе. Людям была необходима информация о происходящем, а мы выдавали ее в круглосуточном режиме», — рассказала автор «Курганистана» Ангелина Печерская. Как отметила редактор канала « Ханты, деньги, нефтевышки» (ХМАО) Анна Антипина, для многих читателей Telegram становится приоритетным по сравнению с традиционными СМИ способом получения информации, потому что именно там первыми появляются эксклюзивные новости. «Например, у нас воруют посты. Видимо, мы единственные, кто в регионе хорошо пишет. У нас много эксклюзивов, интересная подача из микса стиля соцсетей и журналистики, есть свои источники. За счет этого мы и выделяемся», — рассказала Антипина. Есть ли смысл вкладываться в рекламу в Telegram Авторы каналов отмечают, что вслед за ростом аудитории Telegram к ним начали активно приходить и рекламодатели. По словам Антипиной, на первом месте — реклама недвижимости, продвигаются и другие сегменты бизнеса. Стоимость постов также увеличилась. По словам Ангелины Печерской, цена за пост в крупных региональных группах доходит до 25 тысяч рублей. «Рекламы стало очевидно больше, причем больше стало откровенной покупки лояльности каналов. Куда не зайдешь, везде хвалят подмосковного губернатора Воробьева или „Сбер“, явно виден блок на негатив в отношении тех или иных персонажей», — считает автор канала « Погоны и галстуки» , Александр Кислов. Некоторые компании уже выделяют миллионы в день на рекламу в Telegram Фото: Денис Моргунов © URA.RU На сколько в целом вырос рынок рекламы в Telegram — посчитать сложно. По данным исследования, которое проводила крупнейшая биржа рекламы в Telegram Telegra.in, в 2021 году он увеличился на 70% — до 21,7 млрд рублей. Последние данные за 2022 год в компании по запросу URA.RU не раскрыли. В свою очередь в рекламных агентствах заявляют о резком увеличении бюджетов на рекламу в Telegram. По словам специалистов, у некоторых компаний суммы доходят до миллиона и более в день. «Сейчас продвижение в Telegram — тренд №1. Эксперты и бренды публикуются у блогеров, а также в профильных и общественно-политических каналах. Преимуществ у рекламы именно в Telegram достаточно много: это и большое число пользователей, и удобный текстовый формат, который без труда воспринимается, и форматирование, которое дает возможность в один клик перейти по ссылке и ознакомиться с предложением. Значительно растут рекламные бюджеты. На текущий момент расходы на рекламу у крупных брендов могут достигать нескольких миллионов в день, а небольшие бренды готовы увеличивать месячный бюджет, посмотрев, насколько здесь может быть эффективной рекламная кампания, если попасть в свою целевую аудиторию», — прокомментировала digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева. По словам руководителя направления influence-marketing DeltaClick (Deltaplan Group) Виктории Ягнищак, сейчас Telegram предлагает два основных способа продвижения: прямая реклама и посевы. Размещение прямой рекламы стоит от двух млн евро при депозите в 10 млн евро. Появились и предложения от посредников от 13 тыс. евро, но даже такие суммы готовы тратить на тестирование инвентаря немногие бренды. В основном они прибегают к посевам в telegram-каналах. Тем более что на рынке появляются предложения по посевам с оплатой не по факту размещения, а за просмотры и клики. Игроки рынка уверены, что реклама в Telegram будет только расти Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Практически все, кто использовал продвижение в соцсетях в поисках альтернативных каналов и площадок, пришли к использованию Telegram. Мы видим кампании из сфер недвижимости, и финансов. Активно заходят в Telegram fashion и beauty сегменты. Последние наиболее сильно пострадали при отключении возможности продвижения в Instagram (деятельность запрещена на территории в РФ — прим. ред.) и первыми перешли в тематические сообщества модной индустрии (журналисты глянца, сотрудники ритейла, консалтинговые эксперты, байеры, модники). Качество рекламы этих сфер в Telegram значительно выросло. По сути, вне зависимости от отрасли Telegram сейчас в качестве эксперимента используют все, кто сохранил digital продвижение», — прокомментировала Ягнищак. Говорить об эффективности рекламы в Telegram и прогнозировании показателей целевых действий (количество лидов и продаж), по словам экспертов довольно сложно. Это связано с ограниченным инструментарием площадки. Тем не менее, игроки рынка уверены, что реклама в Telegram будет только расти. А с какой скоростью — зависит от самой платформы и того, как она будет решать ряд вопросов. Например, сейчас большая часть посевов подразумевает расчеты с физическими лицами по весьма своеобразным схемам платежей, что не может не смущать некоторых рекламодателей. Также специалисты отмечают ограниченные возможности таргетинга (только по тематике канала) и ценообразование родом из 90-х, когда стоимость определяется не едиными стандартами, а личным мнением администратора группы.

В России столкнулись с беспрецедентным ростом трафика в Telegram. За 3,5 месяца объем увеличился в два раза. Активное развитие мессенджера заинтересовало представителей бизнеса: некоторые компании уже готовы тратить миллион и более в день на рекламу там. Захватит ли Telegram российский рынок рекламы — в материале URA.RU. Почему каналы выросли в два и более раз Telegram пережил несколько точек роста, начиная с 2013 года. Последняя произошла совсем недавно — весной 2022 года. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «МегаФона», в марте интернет-трафик Telegram вырос в два раза по сравнению с февралем. «Тенденцию к увеличению передаваемой информации мы фиксировали с конца февраля. В апреле и мае трафик в этом мессенджере держался на уровне мартовских значений. Популярность сервиса выросла на фоне ограничений доступа к другим мессенджерам и соцсетям: Telegram стал не только инструментом общения, но одним из главных источников информационного контента», — считают в «МегаФоне». Рост аудитории в два и более раз наблюдают и авторы telegram-каналов. Как рассказала редактор канала URA.RU Александра Кодолова, число подписчиков в группе с конца февраля увеличилось с 40 тысяч человек до более чем 100 тысяч. «Есть две точки роста. Первая — это резонансная информационная повестка. После объявления о спецоперации у всех резко вырос интерес к новостям. Те, кто читал крупных игроков рынка СМИ, в итоге стали и нашими подписчиками. Люди хотели сформировать полную картину происходящего. Вторая точка роста — блокировка Instagram (деятельность запрещена на территории в РФ — прим. ред.). От блокировки выиграл именно Telegram, а не другие мессенджеры», — поясняет Кодолова. Региональные telegram-каналы также заявляют о росте аудитории, правда менее значительном по сравнению с федеральными группами. Там отмечают, что увеличению подписчиков поспособствовал, прежде всего, тот факт, что на фоне блокировки Instagram и Facebook (деятельность запрещена на территории в РФ) в Telegram перешли многие официальные лица и лидеры мнений. Им доверяет аудитория, соответственно, именно за ними потянулись люди. «В нашем регионе все главы муниципалитетов и другие чиновники начали заводить каналы в Telegram. За ними потянулись люди, которые стали подписываться на нас. У нас было 2900 подписчиков, сейчас — 4500», — заявил редактор канала «Округ белых ночей» (ЯНАО) Эргаш Рузиев. В региональные группы аудитория пошла не за резонансной информационной повесткой, а за локальными новостями, отмечают авторы каналов. «24 февраля на канале было более 12,8 тысяч подписчиков. Сейчас — больше 25 тысяч. При этом мы не особо сильно освещали ситуацию на Украине, поэтому рост нельзя связать с данными событиями. Последние три месяца мы активно растем из-за покупки рекламы, отработки различных креативов и бесплатных вариантов привлечения аудитории. Также мы создаем такой контент, которым хочется делиться, поэтому у нас сильный естественный прирост. Наш бурный рост — это большая и трудоемкая работа нашей команды», — объяснили в «Екатском чтиве». В ЯНАО, по словам Рузиева, читатели пришли, чтобы узнать о проблемах транспорта и инфраструктуры, а также о строительстве крупных социальных объектов. В Кургане аудитория каналов резко выросла на фоне местных новостей о пожарах. «Telegram-канал „Курганистан“ за последние месяцы вырос в два раза (с пяти до 10 тысяч подписчиков). Основная причина — это крупные пожары в нашем регионе. Людям была необходима информация о происходящем, а мы выдавали ее в круглосуточном режиме», — рассказала автор «Курганистана» Ангелина Печерская. Как отметила редактор канала «Ханты, деньги, нефтевышки» (ХМАО) Анна Антипина, для многих читателей Telegram становится приоритетным по сравнению с традиционными СМИ способом получения информации, потому что именно там первыми появляются эксклюзивные новости. «Например, у нас воруют посты. Видимо, мы единственные, кто в регионе хорошо пишет. У нас много эксклюзивов, интересная подача из микса стиля соцсетей и журналистики, есть свои источники. За счет этого мы и выделяемся», — рассказала Антипина. Есть ли смысл вкладываться в рекламу в Telegram Авторы каналов отмечают, что вслед за ростом аудитории Telegram к ним начали активно приходить и рекламодатели. По словам Антипиной, на первом месте — реклама недвижимости, продвигаются и другие сегменты бизнеса. Стоимость постов также увеличилась. По словам Ангелины Печерской, цена за пост в крупных региональных группах доходит до 25 тысяч рублей. «Рекламы стало очевидно больше, причем больше стало откровенной покупки лояльности каналов. Куда не зайдешь, везде хвалят подмосковного губернатора Воробьева или „Сбер“, явно виден блок на негатив в отношении тех или иных персонажей», — считает автор канала «Погоны и галстуки», Александр Кислов. На сколько в целом вырос рынок рекламы в Telegram — посчитать сложно. По данным исследования, которое проводила крупнейшая биржа рекламы в Telegram Telegra.in, в 2021 году он увеличился на 70% — до 21,7 млрд рублей. Последние данные за 2022 год в компании по запросу URA.RU не раскрыли. В свою очередь в рекламных агентствах заявляют о резком увеличении бюджетов на рекламу в Telegram. По словам специалистов, у некоторых компаний суммы доходят до миллиона и более в день. «Сейчас продвижение в Telegram — тренд №1. Эксперты и бренды публикуются у блогеров, а также в профильных и общественно-политических каналах. Преимуществ у рекламы именно в Telegram достаточно много: это и большое число пользователей, и удобный текстовый формат, который без труда воспринимается, и форматирование, которое дает возможность в один клик перейти по ссылке и ознакомиться с предложением. Значительно растут рекламные бюджеты. На текущий момент расходы на рекламу у крупных брендов могут достигать нескольких миллионов в день, а небольшие бренды готовы увеличивать месячный бюджет, посмотрев, насколько здесь может быть эффективной рекламная кампания, если попасть в свою целевую аудиторию», — прокомментировала digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева. По словам руководителя направления influence-marketing DeltaClick (Deltaplan Group) Виктории Ягнищак, сейчас Telegram предлагает два основных способа продвижения: прямая реклама и посевы. Размещение прямой рекламы стоит от двух млн евро при депозите в 10 млн евро. Появились и предложения от посредников от 13 тыс. евро, но даже такие суммы готовы тратить на тестирование инвентаря немногие бренды. В основном они прибегают к посевам в telegram-каналах. Тем более что на рынке появляются предложения по посевам с оплатой не по факту размещения, а за просмотры и клики. «Практически все, кто использовал продвижение в соцсетях в поисках альтернативных каналов и площадок, пришли к использованию Telegram. Мы видим кампании из сфер недвижимости, и финансов. Активно заходят в Telegram fashion и beauty сегменты. Последние наиболее сильно пострадали при отключении возможности продвижения в Instagram (деятельность запрещена на территории в РФ — прим. ред.) и первыми перешли в тематические сообщества модной индустрии (журналисты глянца, сотрудники ритейла, консалтинговые эксперты, байеры, модники). Качество рекламы этих сфер в Telegram значительно выросло. По сути, вне зависимости от отрасли Telegram сейчас в качестве эксперимента используют все, кто сохранил digital продвижение», — прокомментировала Ягнищак. Говорить об эффективности рекламы в Telegram и прогнозировании показателей целевых действий (количество лидов и продаж), по словам экспертов довольно сложно. Это связано с ограниченным инструментарием площадки. Тем не менее, игроки рынка уверены, что реклама в Telegram будет только расти. А с какой скоростью — зависит от самой платформы и того, как она будет решать ряд вопросов. Например, сейчас большая часть посевов подразумевает расчеты с физическими лицами по весьма своеобразным схемам платежей, что не может не смущать некоторых рекламодателей. Также специалисты отмечают ограниченные возможности таргетинга (только по тематике канала) и ценообразование родом из 90-х, когда стоимость определяется не едиными стандартами, а личным мнением администратора группы.