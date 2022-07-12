Свердловскому бизнесу бесплатно отдали площади в ТЦ

Чтобы размещаться там, нужно соответствовать четырем условиям

13 июля 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

В бутике представлена продукция исключительно начинающих предпринимателей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Свердловской области на фоне ухода с российского рынка западных компаний появилась новая мера поддержки для местных брендов. Уральским бизнесменам разрешили торговать в одном из крупнейших торговых центров — Veer Mall, не оплачивая аренду. Правда, чтобы попасть в список счастливчиков, предпринимателям необходимо пройти отбор. Бонусы предоставляют только компаниям с самыми качественными товарами. Шесть месяцев на раскрутку бренда Трехстороннее соглашение подписали руководитель Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также генеральный директор Veer Mall Алексей Городницкий Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в Veer Mall подписали руководитель Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также генеральный директор Veer Mall Алексей Городницкий. По договоренности, бизнесу выделили бутик в торговом центре площадью 74 квадратных метра под названием «Имена». Бизнесмены должны оплатить организационный взнос на содержание помещения, непосредственно аренда им не насчитывается. «Я абсолютно уверен, что на этой площадке появятся новые громкие имена в сфере фэшн-индустрии. Сегодня мы как раз живем в такое время, когда новые ниши и возможности перед нашими предпринимателями открываются совершенно с другой стороны», — заявил на открытии Орлов. После подписания соглашения участники торжественно открыли бутик Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По словам руководителя СОФПП Валерия Пиличева, попасть в ТЦ на особых условиях смогут не все. В первую волну отбора из 37 претендентов было согласовано всего 11 человек. Главные требования к потенциальным резидентам — они должны быть начинающими предпринимателями или самозанятыми, у них должно быть поточное производство, на котором выпускается продукция высокого качества. Помимо этого, товары должны соответствовать концепции торгового центра. В бутике представлена одежда, украшения, ремни, ароматизаторы, свечи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Далее предприниматели несколько месяцев выставляются, и становится понятно: либо они идут уже в крупную партию, и мы начинаем им помогать уже с производством, либо они переформатируют свое производство, если вдруг выясняется, что продукция не востребована у покупателей. Стандартный срок, который дается предпринимателям, — шесть месяцев», — прокомментировал Пиличев. Чем уральские товары лучше импортных Дизайнеры удивляют покупателей новыми решениями, в их коллекции — вещи-трансформеры Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По словам предпринимателей, чтобы за шесть месяцев успеть раскрутить бренд, необходимо действительно удивить покупателей. Для этого они подготовили коллекции, которых еще ни у кого не было. «Мы как дизайнеры начали работать весной 2021 года, до этого занимались производством продукции под заказ, то есть мы шили продукцию для других брендов, шили корпоративную форму. И потом захотели поработать для души. Но видя часто повторяющиеся коллекции, мы хотели как-то выделиться на этом фоне, поэтому сделали вещи-трансформеры, на которых можно делать надрезы, менять длину, делать из маек кропы, разрезы над грудью… И при этом нам удалось сохранить выгодную цену от производителя с минимальной наценкой», — рассказывает дизайнер бренда Mirsali Ольга Карманова. Она добавляет, что на фоне ситуации с уходом западных брендов компания также создала целую линейку детской одежды. По стилю она напоминают европейские товары и вполне конкурентоспособна с ними по цене. Дарья Самойлова шьет купальники и изготавливает украшения к ним Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По словам Ольги Кармановой, в будущем местные производители смогут полностью заместить производство одежды, в том числе получать свое сырье. Вместо зарубежного хлопка, покупаемого за доллары, в регионе уже начали выращивать коноплю — из нее также можно изготавливать качественный материал. «Наша специфика такова, что можно купить отдельно топ, отдельно купальные трусики, выбрать для себя модель по размеру, по цвету, в нашей коллекции все комбинируется между собой. Недавно коллекция пополнилась еще и пляжными аксессуарами пляжными — шляпками, накидками. И наше самое последнее обновление — это коллекция украшений, которые прекрасно дополняют образ. То есть у нас можно полностью пляжный образ собрать. Все вещи между собой сочетаются», — рассказала представительница другого бренда — дизайнер La Creama Дарья Самойлова. Мэру Алексею Орлову понравилось качество ремней, представленных в бутике Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В новом бутике, помимо одежды, представлены также изделия из кожи ручной работы ECHIDNA — они особенно понравились мэру Алексею Орлову. Также на полках — украшения с использованием ручного жемчуга бренда «РЕСУРС», украшения ручной работы Ego.i.deal и диффузоры, ароматизаторы и свечи бренда «Ароматерапия». В чем выгода для торгового центра В прошлом году аналогичный проект бутика с уральскими производителями был запущен в ТЦ «Мега». Правда, тогда он тогда касался исключительно самозанятых. Им также предлагали реализовывать свою продукцию, не оплачивая аренду. По словам генерального директора ТЦ Veer Mall Алексея Городницкого, для торговых центров это проект полностью некоммерческий. Но такое сотрудничество все равно выгодно. «Когда фонд (поддержки предпринимательства — прим. ред.) проводил круглый стол на „Иннопроме“, там присутствовали не только эти марки, но и многие другие. И они сейчас уже вышли на нас и в частном порядке, без фонда, мы с ними общаемся о размещении», — рассказал Городницкий. По его словам, для начинающего бизнеса рассматриваются самые бюджетные варианты размещения. Например, не отдельные бутики, а небольшие «островки» в холлах ТЦ.

В Свердловской области на фоне ухода с российского рынка западных компаний появилась новая мера поддержки для местных брендов. Уральским бизнесменам разрешили торговать в одном из крупнейших торговых центров — Veer Mall, не оплачивая аренду. Правда, чтобы попасть в список счастливчиков, предпринимателям необходимо пройти отбор. Бонусы предоставляют только компаниям с самыми качественными товарами. Шесть месяцев на раскрутку бренда Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в Veer Mall подписали руководитель Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также генеральный директор Veer Mall Алексей Городницкий. По договоренности, бизнесу выделили бутик в торговом центре площадью 74 квадратных метра под названием «Имена». Бизнесмены должны оплатить организационный взнос на содержание помещения, непосредственно аренда им не насчитывается. «Я абсолютно уверен, что на этой площадке появятся новые громкие имена в сфере фэшн-индустрии. Сегодня мы как раз живем в такое время, когда новые ниши и возможности перед нашими предпринимателями открываются совершенно с другой стороны», — заявил на открытии Орлов. По словам руководителя СОФПП Валерия Пиличева, попасть в ТЦ на особых условиях смогут не все. В первую волну отбора из 37 претендентов было согласовано всего 11 человек. Главные требования к потенциальным резидентам — они должны быть начинающими предпринимателями или самозанятыми, у них должно быть поточное производство, на котором выпускается продукция высокого качества. Помимо этого, товары должны соответствовать концепции торгового центра. «Далее предприниматели несколько месяцев выставляются, и становится понятно: либо они идут уже в крупную партию, и мы начинаем им помогать уже с производством, либо они переформатируют свое производство, если вдруг выясняется, что продукция не востребована у покупателей. Стандартный срок, который дается предпринимателям, — шесть месяцев», — прокомментировал Пиличев. Чем уральские товары лучше импортных По словам предпринимателей, чтобы за шесть месяцев успеть раскрутить бренд, необходимо действительно удивить покупателей. Для этого они подготовили коллекции, которых еще ни у кого не было. «Мы как дизайнеры начали работать весной 2021 года, до этого занимались производством продукции под заказ, то есть мы шили продукцию для других брендов, шили корпоративную форму. И потом захотели поработать для души. Но видя часто повторяющиеся коллекции, мы хотели как-то выделиться на этом фоне, поэтому сделали вещи-трансформеры, на которых можно делать надрезы, менять длину, делать из маек кропы, разрезы над грудью… И при этом нам удалось сохранить выгодную цену от производителя с минимальной наценкой», — рассказывает дизайнер бренда Mirsali Ольга Карманова. Она добавляет, что на фоне ситуации с уходом западных брендов компания также создала целую линейку детской одежды. По стилю она напоминают европейские товары и вполне конкурентоспособна с ними по цене. По словам Ольги Кармановой, в будущем местные производители смогут полностью заместить производство одежды, в том числе получать свое сырье. Вместо зарубежного хлопка, покупаемого за доллары, в регионе уже начали выращивать коноплю — из нее также можно изготавливать качественный материал. «Наша специфика такова, что можно купить отдельно топ, отдельно купальные трусики, выбрать для себя модель по размеру, по цвету, в нашей коллекции все комбинируется между собой. Недавно коллекция пополнилась еще и пляжными аксессуарами пляжными — шляпками, накидками. И наше самое последнее обновление — это коллекция украшений, которые прекрасно дополняют образ. То есть у нас можно полностью пляжный образ собрать. Все вещи между собой сочетаются», — рассказала представительница другого бренда — дизайнер La Creama Дарья Самойлова. В новом бутике, помимо одежды, представлены также изделия из кожи ручной работы ECHIDNA — они особенно понравились мэру Алексею Орлову. Также на полках — украшения с использованием ручного жемчуга бренда «РЕСУРС», украшения ручной работы Ego.i.deal и диффузоры, ароматизаторы и свечи бренда «Ароматерапия». В чем выгода для торгового центра В прошлом году аналогичный проект бутика с уральскими производителями был запущен в ТЦ «Мега». Правда, тогда он тогда касался исключительно самозанятых. Им также предлагали реализовывать свою продукцию, не оплачивая аренду. По словам генерального директора ТЦ Veer Mall Алексея Городницкого, для торговых центров это проект полностью некоммерческий. Но такое сотрудничество все равно выгодно. «Когда фонд (поддержки предпринимательства — прим. ред.) проводил круглый стол на „Иннопроме“, там присутствовали не только эти марки, но и многие другие. И они сейчас уже вышли на нас и в частном порядке, без фонда, мы с ними общаемся о размещении», — рассказал Городницкий. По его словам, для начинающего бизнеса рассматриваются самые бюджетные варианты размещения. Например, не отдельные бутики, а небольшие «островки» в холлах ТЦ.