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02 мая 2017
20:41  02 мая 2017 0

Джоан Роулинг извинилась за убийство одного из героев «Гарри Поттера»

Поклонники книг про Гарри Поттера привыкли к "извинениям" от автораФОТО: Wikipedia

Британская писательница Джоан Роулинг извинилась за гибель одного из персонажей книг про Гарри Поттера — преподавателя «Хогвартса» Северуса Снейпа. Об этом Роулинг сообщила в своем микроблоге в Twitter.

«Пожалуйста, не начинайте из-за этого перепалку, но в этом году я бы хотела извиниться за убийство (шепчет)… Снейпа», — цитирует слова писательница телеканал 360.

Ежегодно 2 мая отмечается годовщина битвы за Хогвартс — главного противостояния в поттериане. По традиции в этот день Роулинг приносит извинения за гибель одного из персонажей. В прошлом году Роулинг сожалела о гибели Римуса Люпина.

Сергей Макеев
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