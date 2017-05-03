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03 мая 2017
Главные новости Москвы
22:15  03 мая 2017 0

В программу по сносу в Москве могут включить не только пятиэтажки

Праймериз
Собянин допускает возможность расселения аварийного жилья в МосквеФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Двух- и четырехэтажные дома в Москве, которые находятся в аварийном состоянии, могут включить в программу реновации, в рамках которой планируется расселить более 4,5 тысяч пятиэтажек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин конкретизировал, что на 90% программа реновации состоит из пятиэтажек. Однако жильцы домов, которые не попали в программу по переселению, могут подать заявку в правительство города о желании участвовать в переселении, пишет «Национальная служба новостей».

Также Собянин подчеркнул, что сейчас в перечень реновации не включены около 3,5 пятиэтажек, жители которых также могут изъявить желание о переселении в новое жилье.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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