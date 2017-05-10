19:12 10 мая 2017 0

Стражи порядка "посчитали" каждого, кто вышел на пикет в защиту блогера Фото: Анна Майорова © URA.RU

Участниками одиночных пикетов в защиту блогера Соколовского, которые прошли в Екатеринбурге в среду вечером, 10 мая, заинтересовалась полиция. К каждому из пикетчиков, вышедших на улицу Царскую напротив Храма на Крови, подошли полицейские, передает корреспондент «URA.RU» с места событий.

«Здравствуйте, Управление МВД по г. Екатеринбурге, можно переписать Ваши данные?» — вежливо интересовались стражи порядка. Всего на пикете работало пятеро сотрудников полиции — столько же, столько и участников серии пикетов. По данным «URA.RU», среди стражей порядка были представители центра «Э» — подразделения по борьбе с экстремизмом.

Напомним, сторонники Руслана Соколовского вышли на серию пикетов, чтобы поддержать блогера перед завтрашним приговором. Ранее поддержать сына в суде на приговоре призвала мама Соколовского Елена Чигина.

Руслан Соколовский обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды — 9 эпизодов), ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповедания — семь эпизодов), а также одного эпизода по ст. 138.1 УК РФ (ему вменяют приобретение «шпионской» ручки-видеокамеры). Гособвинение запросило для него 3,5 года реального лишения свободы. Приговор блогеру будет озвучен 11 мая в 11 часов в Верх-Исетском суде Екатеринбурга.