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12 мая 2017
Главные новости Москвы
17:29  12 мая 2017 0

Россияне назвали зарплату, ради которой готовы переехать в другой регион

Деньги, пять тысяч, деньги, рубли
Повышение зарплаты - важнейший фактор при переезде для граждан РоссииФото: Александр Елизаров © URA.RU

Более половины россиян готовы переехать в другой регион ради более высокой зарплаты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Роструд.

Исследование было проведено в апреле текущего года на портале «Работа в России». В опросе приняли участие 3079 пользователей. По данным Роструда, 10% респондентов готовы переехать в другой город для работы по специальности, а 8,8% для продвижения по карьерной лестнице.

При этом 62% опрошенных готовы на смену места жительства, если их зарплата будет составлять от 50 до 100 тысяч в месяц. Большинство принимавших в опросе россиян в данный момент получают менее 50 тысяч рублей.

Как уточняет газета «Ведомости», 40% респондентов считают, что для положительного решения о переезде им понадобятся «подъемные» для аренды жилья и обустройства на новом месте.

Сергей Макеев
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