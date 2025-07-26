Пропавший в зоне СВО военкор нашелся

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Военкор Филатов, пропавший на СВО, рассказал, как чуть не попал под удар дрона
Военкор Филатов, пропавший на СВО, рассказал, как чуть не попал под удар дрона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военкор Андрей Филатов, пропавший в зоне спецоперации, вышел на связь. Он опубликовал сообщение в своем telegram-канале.

Военкор рассказал, как чуть не попал под удар FPV-дрона украинских войск. Он ехал на мотоцикле рядом с буханкой, на которой было установлено средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Но в определенный момент оторвался от нее. Тогда рядом, жужжа, пролетел дрон ВСУ и влетел в землю в нескольких метрах от Филатова. «Работаем дальше», — заключил военкор.

Ранее его коллега Юрий Котенок рассказал, что Филатов пропал в зоне СВО. Некоторые telegram-каналы отмечали, что военкор мог попасть под удар дрона.

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Военкор Андрей Филатов, пропавший в зоне спецоперации, вышел на связь. Он опубликовал сообщение в своем telegram-канале. Военкор рассказал, как чуть не попал под удар FPV-дрона украинских войск. Он ехал на мотоцикле рядом с буханкой, на которой было установлено средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Но в определенный момент оторвался от нее. Тогда рядом, жужжа, пролетел дрон ВСУ и влетел в землю в нескольких метрах от Филатова. «Работаем дальше», — заключил военкор. Ранее его коллега Юрий Котенок рассказал, что Филатов пропал в зоне СВО. Некоторые telegram-каналы отмечали, что военкор мог попасть под удар дрона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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