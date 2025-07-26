Пропавший в зоне СВО военкор нашелся

Военкор Андрей Филатов, пропавший в зоне спецоперации, вышел на связь. Он опубликовал сообщение в своем telegram-канале.
Военкор рассказал, как чуть не попал под удар FPV-дрона украинских войск. Он ехал на мотоцикле рядом с буханкой, на которой было установлено средство радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Но в определенный момент оторвался от нее. Тогда рядом, жужжа, пролетел дрон ВСУ и влетел в землю в нескольких метрах от Филатова. «Работаем дальше», — заключил военкор.
Ранее его коллега Юрий Котенок рассказал, что Филатов пропал в зоне СВО. Некоторые telegram-каналы отмечали, что военкор мог попасть под удар дрона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.