Миронов предложил окончательное решение в борьбе с ростом цен на бензин

Миронов призвал ввести полный запрет на экспорт бензина
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Миронов призвал «не тянуть» с полным запретом на экспорт бензина
Миронов призвал «не тянуть» с полным запретом на экспорт бензина Фото:

Власти России должны ввести полный запрет на экспорт бензина, чтобы стабилизировать цены на топливо внутри страны. Об этом сообщил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«У государства все же есть рычаг воздействия на ситуацию: запрет на экспорт бензина, который можно реализовать на нашей бирже и таким образом сбить цены… Хватит тянуть резину и переживать за прибыли нефтеэкспортеров, пора вводить полный запрет на вывоз бензина», — заявил Миронов. Его слова передает ТАСС.

Депутат подчеркнул, что отсутствие действенного механизма регулирования привело к тому, что в 2024 году рост цен на топливо значительно превысил показатели инфляции. По прогнозу эксперта, сохранение текущей политики приведет к аналогичной ситуации и в 2025 году.

Ранее ТАСС сообщало, что с 1 августа в России рассматривается возможность введения запрета на экспорт бензина для компаний-производителей. Соответствующие меры могут быть внедрены сроком на один-два месяца. Инициатива обсуждалась на заседании биржевого комитета ФАС России в связи с существенным ростом цен на бензин.

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Власти России должны ввести полный запрет на экспорт бензина, чтобы стабилизировать цены на топливо внутри страны. Об этом сообщил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. «У государства все же есть рычаг воздействия на ситуацию: запрет на экспорт бензина, который можно реализовать на нашей бирже и таким образом сбить цены… Хватит тянуть резину и переживать за прибыли нефтеэкспортеров, пора вводить полный запрет на вывоз бензина», — заявил Миронов. Его слова передает ТАСС. Депутат подчеркнул, что отсутствие действенного механизма регулирования привело к тому, что в 2024 году рост цен на топливо значительно превысил показатели инфляции. По прогнозу эксперта, сохранение текущей политики приведет к аналогичной ситуации и в 2025 году. Ранее ТАСС сообщало, что с 1 августа в России рассматривается возможность введения запрета на экспорт бензина для компаний-производителей. Соответствующие меры могут быть внедрены сроком на один-два месяца. Инициатива обсуждалась на заседании биржевого комитета ФАС России в связи с существенным ростом цен на бензин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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