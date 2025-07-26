Миронов предложил окончательное решение в борьбе с ростом цен на бензин

Власти России должны ввести полный запрет на экспорт бензина, чтобы стабилизировать цены на топливо внутри страны. Об этом сообщил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«У государства все же есть рычаг воздействия на ситуацию: запрет на экспорт бензина, который можно реализовать на нашей бирже и таким образом сбить цены… Хватит тянуть резину и переживать за прибыли нефтеэкспортеров, пора вводить полный запрет на вывоз бензина», — заявил Миронов. Его слова передает ТАСС.
Депутат подчеркнул, что отсутствие действенного механизма регулирования привело к тому, что в 2024 году рост цен на топливо значительно превысил показатели инфляции. По прогнозу эксперта, сохранение текущей политики приведет к аналогичной ситуации и в 2025 году.
Ранее ТАСС сообщало, что с 1 августа в России рассматривается возможность введения запрета на экспорт бензина для компаний-производителей. Соответствующие меры могут быть внедрены сроком на один-два месяца. Инициатива обсуждалась на заседании биржевого комитета ФАС России в связи с существенным ростом цен на бензин.
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