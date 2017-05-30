{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,71
Динамика за 2 недели
Евро 63,37
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
30 мая 2017
15:42  30 мая 2017 0

Трансляция, напугавшая СМИ, оказалась рекламой игры. ВИДЕО

Для кого-то подобная реклама стала слишком страшным зрелищемФото: gamanoid.ru

Пользователи приложения для прямых видеотрансляций Periscope обнаружили подозрительный канал, на котором привязанная к стулу девушка на протяжении нескольких часов сидела с таймером на коленях. Ведущий ночного эфира радиостанции «Говорит Москва» Алексей Гудошников отреагировал на ситуацию в прямом эфире. Обеспокоенные пользователи обратились в полицию, но похищение оказалось пиар-кампанией компьютерной игры.

Соцсети отреагировали на жесткий пиар негативно. Пользователь Валентина Бузина‏ отметила в Twitter, что страшная сторона технологий уже проявляется.

«После ночных событий со стримом на #говоритмосква сериал „чёрное зеркало“ больше не кажется далёким будущим. Это уже настоящее?» — написала девушка.

Игровой портал gamanoid.ru не купился на провокацию и пояснил происходящее.

«Пользователи анонимной имиджборды „Два.ч“ на протяжении доброй сотни сообщений обсуждали происходящее, а некоторые СМИ выдвигали предположение о похищении и возможной расправе над девушкой в прямом эфире. На самом деле, они просто не знают о том, что Get Even выходит 23 июня и этот перформанс — обычная реклама игры. Ровно в 00:00 начался стрим игрового процесса через сервис YouTube», — заявил «Гаманоид».

Ведущий экстренного радиоэфира Алексей Гудошников обратился к людям, которые обвинили радиостанцию в желании нажить популярность на неоднозначной теме. Журналист попросил скептиков представить себя на месте привязанной к стулу девушки и заявил, что лучше кричать о ЧП, чем стоять в стороне и думать, что это чья-то шутка.

Однако обыватели продолжили играться.

«Если кому-то интересна игра, то я потом несколько раз твитну новости про нее, ибо как игра она выглядит очень интересно», — написал Георгий.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров