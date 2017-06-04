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04 июня 2017
03 июня 2017
Главные новости Москвы
10:18  04 июня 2017 0

Пушков оценил последствия вступления России в НАТО

Открытая лицензия 09.06.2015. Алексей Пушков., пушков алексей
Пушков: вступление России в НАТО означало бы конец альянсаФото: duma.gov.ru

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Владимира Путина о том, что глава государства предлагал США рассмотреть вопрос о вступлении России в НАТО. По его мнению, такой шаг не представляется возможным.

«Вступление России в НАТО невозможно. НАТО создана США для себя и против России — в этом суть. Прием России в НАТО означал бы конец альянса», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Предложение о вступлении в НАТО российский президент озвучил в беседе с экс-главой США Биллом Клинтоном. Об этом он рассказал американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

Глава государства пояснил: «Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: «Ну, а может быть посмотреть такой вариант, что Россия может быть вступит в НАТО». Клинтон ответил: «Ну, а что же, я не против». На предложение режиссера подать заявку на вступление в альянс Путин рассмеялся, сообщает «Русская планета».

Марина Мотылева
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