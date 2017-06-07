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07 июня 2017
Главные новости 
20:03  07 июня 2017 0

«Ценят пунктуальность и еду». Россияне составили «народный рейтинг» авиакомпаний

Россияне поставили "Аэрофлот" на первое местоФото: Аэрофлот

В преддверии сезона отпусков сотрудники туристического сервиса «Туту.ру» составили народный рейтинг российских авиакомпаний. Ресурс проанализировал более 17,5 тысяч отзывов пассажиров, которые покупали на сайте билеты с августа 2016 года по май 2017 года.

«Для оценки использовалось пять критериев: отношение бортпроводников, питание, состояние самолета, точность вылета по времени, а также общее впечатление об авиаперевозчике. Каждый параметр оценивался по десятибалльной шкале. Изучались перевозчики, летающие из разных городов в Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Анапу, Геленджик и Краснодар», — рассказала «URA.RU» руководитель по связям с общественностью «Туту.ру» Наталья Анисимова.

Первое место в рейтинге по оценкам опрошенных россиян заняла компания «Аэрофлот». Пассажиры оценили качество бортового сервиса, надежность полетов перевозчика, а также отсутствие сбоев в расписании и задержек рейсов. Среди других плюсов пассажиры назвали отсутствие сложных правил провоза багажа и хорошее питание в самолетах «Аэрофлота».

Второе место в народном рейтинге занял авиаперевозчик «АЛРОСА» — за профессионализм и приветливость экипажа. Третье место в рейтинге принадлежит авиакомпании «Россия», в отношении которой отмечено высокое качество обслуживания и хорошее состояние авиапарка. При этом пассажиры рады наличию легкого перекуса при коротких перелетах продолжительностью до 2,5 часов.

Рейтинг замкнули компании «Победа» и «Северный ветер».

«Невысокий рейтинг „Победы“ вызван непониманием правил лоукостера пассажирами. В правилах четко прописаны габариты багажа, есть уточнение, что питание не входит в стоимость билета, а ручная кладь оплачивается отдельно. Однако многие люди не читают правила. Кто все же разобрался в вопросе, говорили, что выбор лоукостера позволяет им летать, экономя бюджет», — отметили авторы исследования.

«Северный ветер» заслужил сравнительно низкие отзывы россиян за частые срывы времени полетов.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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