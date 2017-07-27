Пациентка челябинской больницы подложила себе гусеницу в суп из мести. ФОТО

17:19 27 июля 2017 0

Живность нашли в супе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пациентка Городской клинической больницы №6 сама себе подложила в суп гусеницу, чтобы отомстить работнице пищеблока за замечание о курении. К такому мнению пришел главный врач больницы Михаил Вербитский.

Пост о гусенице в супе (вместе с красочной фотографией) был опубликован в одном из городских пабликов во «ВКонтакте». В рабочую группу по расследованию инцидента пришлось привлечь помимо главврача старшую сестру больницы, эпидемиологов, сотрудников пищеблока и даже гинеколога — для полноты состава комиссии

Персонал не поверил жалобам пациентки Фото: группа Подслушано ЧМЗ ВКонтакте

«Мы проверили это сообщение. Создали специальную рабочую группу и пришли к выводу, что все было подстроено, — рассказал „URA.RU“ Михаил Вербитский. — Во-первых, это не опарыш, а гусеница. Опарыши, простите, по одному не живут, и их бы нашли и в других тарелках, а ничего подобного не было. Во-вторых, если бы гусеница изначально была в супе со свеклой, она бы стала розовой, а не белой. Попытались мы поговорить и с пациенткой, которая выложила фото, но она поспешила ретироваться».

По словам главврача, у этой пациентки случился конфликт с буфетчицей. Работница пищеблока сделала замечание даме за курение, спор перерос в перепалку, после чего пациентка и «обнаружила» в супе гусеницу и устроила скандал. Инцидент произошел 26 июля, после чего комиссия и начала работу. «Мы опросили всех пациентов, никто ничего подобного в пище не находил, — подчеркнул Вербитский, — Так что случившееся просто месть буфетчице».