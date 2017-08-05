В августе в Свердловской области наступит осень

Синоптики предупредили уральцев об ухудшении погоды. Похолодание и дожди ожидаются уже в воскресенье, 6 августа.
«6 августа в Свердловской области и в горах Челябинской области сильный дождь», — сообщает Гидрометцентр России.
Последний теплый день свердловчан ждет в субботу, 5 августа: воздух прогреется до 24 градусов, не будет осадков. А вот с воскресенья начнет день ото дня на пару градусов холодать и зарядят дожди. Днем 10 августа столбик термометра опустится до 15 градусов тепла, а ночью температура едва достигнет 7°С.