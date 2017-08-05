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05 августа 2017
04 августа 2017
Главные новости Свердловской области
09:02  05 августа 2017 0

В августе в Свердловской области наступит осень

Затопленный перекрёсток на Ленина-Карла Либкнехта. Екатеринбург, лужа, дождь, прохожий, непогода, екатеринбург
Осень в Екатеринбурге наступит уже летомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Синоптики предупредили уральцев об ухудшении погоды. Похолодание и дожди ожидаются уже в воскресенье, 6 августа.

«6 августа в Свердловской области и в горах Челябинской области сильный дождь», — сообщает Гидрометцентр России.

Последний теплый день свердловчан ждет в субботу, 5 августа: воздух прогреется до 24 градусов, не будет осадков. А вот с воскресенья начнет день ото дня на пару градусов холодать и зарядят дожди. Днем 10 августа столбик термометра опустится до 15 градусов тепла, а ночью температура едва достигнет 7°С.

Сергей Снегирев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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