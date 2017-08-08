Клиенты отказываются от полетов с авиакомпанией из-за ЛГБТ-ремней. ФОТО

В соцсетях активно обсуждают социальную рекламу авиакомпании KLM в поддержку сексуальных меньшинств. Подписчиков возмутила странная метафора, которую пиарщики использовали в изображении и подписи к нему.
Авиакомпания KLM во время фестиваля ЛГБТ в Амстердаме опубликовала в своем аккаунте в Twitter социальную рекламу. Рекламщики разместили в мессенджере картинку с тремя радужными ремнями безопасности на голубом фоне. Два ремня из трех, судя по изображению, не смогут застегнуться из-за неправильной комбинации.
К яркому фото в поддержку ЛГБТ компания сделала не менее вызывающую подпись: «Неважно, с кем ты щелкаешь. Веселого прайда, Амстердам!». Такое сочетание фото и надписи вызвало шквал критики со стороны подписчиков. «Не надо KLM участвовать в таких кампаниях. Одним это приятно, и они выберут KLM, но многие — нет. Так зачем?» — написал Питер Диллен. «На самом деле сравнение идеальное. Один вариант — настоящий брак, два других — только притворяются и на деле не работают», — высказал другое мнение пользователь с ником Truth Has A Name.
После такой рекламы голландцы прогнозируют KLM потерю клиентов из-за непрофессионализма пиар-команды. «Есть шанс, что люди, которые устанавливают ремни, настолько же некомпетентны, как и маркетинг компании, я, пожалуй, не полечу KLM», — пишет один из подписчиков.