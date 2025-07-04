Польша заявила о повреждении здания посольства в Киеве

Сикорский: удары по Киеву повредили здание нашего консульства
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В Киеве повредилось здание посольства Польши
В Киеве повредилось здание посольства Польши Фото:

Здание консульского отдела посольства Польши в Киеве получило повреждения в результате ударов по украинской столице. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Повреждено здание консульского отдела посольства... Я только что говорил с послом (Петром) Лукасевичем, все живы и здоровы», — написал Сикорский. Об этом он сообщил в социальной сети X, отметив, что инцидент произошел сегодня утром.

Министр не предоставил дополнительных доказательств или подробностей о характере повреждений. Он отметил, что Украине «срочно нужны средства ПВО».

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 июля в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремело несколько взрывов. По данным местных СМИ и военкоров, в городе несколько раз сработала система противовоздушной защиты. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.

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Здание консульского отдела посольства Польши в Киеве получило повреждения в результате ударов по украинской столице. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. «Повреждено здание консульского отдела посольства... Я только что говорил с послом (Петром) Лукасевичем, все живы и здоровы», — написал Сикорский. Об этом он сообщил в социальной сети X, отметив, что инцидент произошел сегодня утром. Министр не предоставил дополнительных доказательств или подробностей о характере повреждений. Он отметил, что Украине «срочно нужны средства ПВО». Ранее сообщалось, что в ночь на 4 июля в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремело несколько взрывов. По данным местных СМИ и военкоров, в городе несколько раз сработала система противовоздушной защиты. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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