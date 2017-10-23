ООН призвали ввести понятие «беременный человек» ради трансгендеров

Понятие «беременная женщина» может исчезнуть из международных правовых актов
Правительство Великобритании обратилось к ООН с предложением заменить в международных правовых актах понятие «беременная женщина» на «беременный человек». Это необходимо для того, чтобы понятие стало применимо к трансгендерам,
В частности, МИД Англии просит внести правки в Международный пакт о гражданских и политических правах ООН, сообщает «Федеральное агентство новостей».
Ранее сообщалось, что в Финляндии мужчина скоро станет мамой. Местная жительница перенесла операцию по смене пола и уже успела оформить документы на свое новое мужское имя, однако затем приостановила гормональную терапию для зачатия ребенка.