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23 октября 2017
11:33  23 октября 2017 0

ООН призвали ввести понятие «беременный человек» ради трансгендеров

Клипарты. Сургут , беременные
Понятие «беременная женщина» может исчезнуть из международных правовых актовФото: Алексей Андронов © URA.RU

Правительство Великобритании обратилось к ООН с предложением заменить в международных правовых актах понятие «беременная женщина» на «беременный человек». Это необходимо для того, чтобы понятие стало применимо к трансгендерам,

В частности, МИД Англии просит внести правки в Международный пакт о гражданских и политических правах ООН, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Ранее сообщалось, что в Финляндии мужчина скоро станет мамой. Местная жительница перенесла операцию по смене пола и уже успела оформить документы на свое новое мужское имя, однако затем приостановила гормональную терапию для зачатия ребенка.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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