В России зафиксирован важнейший демографический успех в области детей

В России зафиксирован самый низкий уровень детской и младенческой смертности за всю историю наблюдений. Об этом сообщил глава Минздрава Михаила Мурашко.
«Сегодня регистрируются самые низкие показатели младенческой и детской смертности за весь период наблюдения. За последние десять лет детская смертность снизилась более чем в два раза», — отметил Мурашко в своем обращении к участникам III Ассамблеи по детской хирургии головы и шеи. Цитата по РБК.
По итогам 2024 года, как сообщили в ведомстве, уровень младенческой смертности в России составил четыре промилле (одна тысячная доля). За шесть месяцев 2025 года этот показатель уменьшился до 3,6 промилле. В десяти регионах страны младенческая смертность опустилась ниже двух промилле.
России удалось вывести медицину и семейную политику на новый уровень. Показатели детской смертности за последние пять лет сократились более чем на 16%. Во многом этого удалось достичь благодаря строительству новых больниц и модернизации существующих, а также развитию сети женских консультаций и диспансеризации, ранее отмечал Мурашко.
