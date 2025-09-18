В России зафиксирован важнейший демографический успех в области детей

Мурашко: в России зафиксирован самый низкий уровень детской смертности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
России удалось снизить показатель детской смертности
России удалось снизить показатель детской смертности Фото:

В России зафиксирован самый низкий уровень детской и младенческой смертности за всю историю наблюдений. Об этом сообщил глава Минздрава Михаила Мурашко.

«Сегодня регистрируются самые низкие показатели младенческой и детской смертности за весь период наблюдения. За последние десять лет детская смертность снизилась более чем в два раза», — отметил Мурашко в своем обращении к участникам III Ассамблеи по детской хирургии головы и шеи. Цитата по РБК.

По итогам 2024 года, как сообщили в ведомстве, уровень младенческой смертности в России составил четыре промилле (одна тысячная доля). За шесть месяцев 2025 года этот показатель уменьшился до 3,6 промилле. В десяти регионах страны младенческая смертность опустилась ниже двух промилле.

России удалось вывести медицину и семейную политику на новый уровень. Показатели детской смертности за последние пять лет сократились более чем на 16%. Во многом этого удалось достичь благодаря строительству новых больниц и модернизации существующих, а также развитию сети женских консультаций и диспансеризации, ранее отмечал Мурашко.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России зафиксирован самый низкий уровень детской и младенческой смертности за всю историю наблюдений. Об этом сообщил глава Минздрава Михаила Мурашко. «Сегодня регистрируются самые низкие показатели младенческой и детской смертности за весь период наблюдения. За последние десять лет детская смертность снизилась более чем в два раза», — отметил Мурашко в своем обращении к участникам III Ассамблеи по детской хирургии головы и шеи. Цитата по РБК. По итогам 2024 года, как сообщили в ведомстве, уровень младенческой смертности в России составил четыре промилле (одна тысячная доля). За шесть месяцев 2025 года этот показатель уменьшился до 3,6 промилле. В десяти регионах страны младенческая смертность опустилась ниже двух промилле. России удалось вывести медицину и семейную политику на новый уровень. Показатели детской смертности за последние пять лет сократились более чем на 16%. Во многом этого удалось достичь благодаря строительству новых больниц и модернизации существующих, а также развитию сети женских консультаций и диспансеризации, ранее отмечал Мурашко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...