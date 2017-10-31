Ведущая «Эха Москвы» покинула Россию после программы Соловьева

Ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина на время покинула Россию. Об этом главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов рассказал на своей странице в «Твиттер».
«Все. Ларина временно уехала из страны», — сообщил Венедиктов.
«URA.RU» писало, что Венедиктов планирует на полгода эвакуировать Ларину из страны ради ее безопасности. Главред «Эха» обеспокоился, что у его подчиненной появятся недоброжелатели из-за заявлений о ней в программе Владимира Соловьева на радио «Вести FM». Они прозвучали после нападения на журналистку «Эха» Татьяну Фельгенгауэр.
В частности, в эфире «Вести FM» обсуждался пост Лариной в Facebook с подписью: «Соловьев очень хотел, скотина. Кто, говорит, заткнет их поганые рты? Нашлись добровольцы». Гость программы Армен Гаспарян назвал Ларину «откровенной сволочью».
23 октября в здании «Эха Москвы» было совершено нападение на Татьяну Фельгенгауэр, писала Русская планета. В офис ворвался житель Израиля Борис Гриц и ударил журналистку ножом в шею. На допросах мужчина потом сказал, что Фельгенгауэр постоянно его изводила с помощью «телепатической связи», передавало РАПСИ. За несколько дней до нападения на канале «Россия 24» вышли сюжеты, в которых звучали версии, что «Эхо Москвы» работает на Запад.