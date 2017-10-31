{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Эксклюзивное интервью политтехнолога Ситникова, ушедшего из команды телеведущей
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,12
Динамика за 2 недели
Евро 67,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
31 октября 2017
19:51  31 октября 2017 0

Ведущая «Эха Москвы» покинула Россию после программы Соловьева

Ксения Ларина ранее жестко раскритиковала Соловьева в соцсетяхФото: страница Ксении Лариной в Facebook

Ведущая радиостанции «Эхо Москвы» Ксения Ларина на время покинула Россию. Об этом главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов рассказал на своей странице в «Твиттер».

«Все. Ларина временно уехала из страны», — сообщил Венедиктов.

«URA.RU» писало, что Венедиктов планирует на полгода эвакуировать Ларину из страны ради ее безопасности. Главред «Эха» обеспокоился, что у его подчиненной появятся недоброжелатели из-за заявлений о ней в программе Владимира Соловьева на радио «Вести FM». Они прозвучали после нападения на журналистку «Эха» Татьяну Фельгенгауэр.

В частности, в эфире «Вести FM» обсуждался пост Лариной в Facebook с подписью: «Соловьев очень хотел, скотина. Кто, говорит, заткнет их поганые рты? Нашлись добровольцы». Гость программы Армен Гаспарян назвал Ларину «откровенной сволочью».

23 октября в здании «Эха Москвы» было совершено нападение на Татьяну Фельгенгауэр, писала Русская планета. В офис ворвался житель Израиля Борис Гриц и ударил журналистку ножом в шею. На допросах мужчина потом сказал, что Фельгенгауэр постоянно его изводила с помощью «телепатической связи», передавало РАПСИ. За несколько дней до нападения на канале «Россия 24» вышли сюжеты, в которых звучали версии, что «Эхо Москвы» работает на Запад.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров