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05 ноября 2017
04 ноября 2017
11:54  05 ноября 2017 0

Рената Литвинова удивила подписчиков «голым» снимком. ФОТО

Творческий вечер Ренаты Литвиновой. Екатеринбург, литвинова рената
Поклонники оценили стильный образ актрисыФото: Анна Майорова © URA.RU

Актриса Рената Литвинова выложила на странице в Instagram фото, где она позирует в обнаженном виде, прикрываясь сумкой. «С днем рождения, дорогой Jacopo!», — гласит подпись. Судя по всему, речь идет о фотографе Якопо Москине, авторе снимка.

Подписчики пришли в восторг от образа актрисы, созданного на фото. Они высказали Литвиновой множество комплиментов, обращая внимание не только на ее наготу, но и на на единственный аксессуар — огромную сумку.

«Модная челночница», «На шопинг с чистого листа?» «Очень образ Вам идет! Есть загадка», «Фотосессия — восторг!» — отмечают поклонники Литвиновой.

Отметим, это уже не первый снимок Литвиновой без одежды. Ранее соцсети обсуждали фото актрисы в стиле «ню», сделанное в середине 90-х годов художником Андреем Бартеневым. Свою работу он назвал «Спящая красавица».

Рита Теркина
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