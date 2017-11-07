Правительство решило создать на базе ТАСС политический канал для детей

21:21 07 ноября 2017 0

Канал будет ориентирован на детей в возрасте 8-16 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство предложило выделить ИТАР-ТАСС субсидию на создание канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей в возрасте 8-16 лет. Деньги будут перераспределены из планирующихся расходов на высшее образование.

Предложение о выделении информагентству дополнительных субсидий на 210 млн рублей содержится в опубликованных поправках в проект бюджета на 2018—2020 годы, которые подготовлены правительством ко второму чтению документа. Финансирование распределено на равные части — по 70 млн рублей ежегодно, сообщает РБК.

Власти начали публично уделять повышенное внимание молодежной повестке после ряда несанкционированных акций протеста в этом году, на которых были замечены школьники и подростки.