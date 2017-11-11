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11 ноября 2017
Главные новости Москвы
20:32  11 ноября 2017 0

Захарова ответила на оскорбления неонацистов

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, захарова мария, пмэф-2016
Россия не принимает оправданий неонацистским проявлениямФото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия имеет бескомпромиссную позицию по поводу неонацистских проявлений — они не могут быть оправданы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя экстремистские надписи на памятнике «Алеша» в Болгарии.

«Никакие оскорбления не смогут повлиять на нашу бескомпромиссную позицию в отношении недопустимости переписывания итогов Второй мировой войны и оправдания неонацистских проявлений», — приводит ее слова радиостанция «Говорит Москва».

Ранее сообщалось, что неизвестные изуродовали памятник советскому воину-освободителю под названием «Алёша» в болгарском городе Пловдив. Нацисты разукрасили красным граффити монумент в преддверии официальных мероприятий к 60-летию установки памятника. Среди прочего в одной из надписи фигурировала фамилия «Захарова». СМИ посчитали, что речь идет об официальном представителе внешнеполитического ведомства РФ. В болгарском МИДе осудили действия экстремистов, пишет RT.

Семен Гринберг
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