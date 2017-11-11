Захарова ответила на оскорбления неонацистов

Россия имеет бескомпромиссную позицию по поводу неонацистских проявлений — они не могут быть оправданы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя экстремистские надписи на памятнике «Алеша» в Болгарии.
«Никакие оскорбления не смогут повлиять на нашу бескомпромиссную позицию в отношении недопустимости переписывания итогов Второй мировой войны и оправдания неонацистских проявлений», — приводит ее слова радиостанция «Говорит Москва».
Ранее сообщалось, что неизвестные изуродовали памятник советскому воину-освободителю под названием «Алёша» в болгарском городе Пловдив. Нацисты разукрасили красным граффити монумент в преддверии официальных мероприятий к 60-летию установки памятника. Среди прочего в одной из надписи фигурировала фамилия «Захарова». СМИ посчитали, что речь идет об официальном представителе внешнеполитического ведомства РФ. В болгарском МИДе осудили действия экстремистов, пишет RT.