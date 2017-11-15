«Гоблин» помог выбрать кандидата на вакансию президента России

22:51 15 ноября 2017 0

Поход на Кремль для некоторых может окончиться психбольницей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Режиссер и видеоблогер Дмитрий Пучков, более известный под псевдонимом «Гоблин», помог одной из рекрутинговых компаний определиться с самым достойным кандидатом на должность президента страны.

Перед выборами одно из агентств разместило в интернете вакансию «Президент РФ». Кандидата примут на работу после выборов представителями работодателя, то есть народом страны. Сейчас на эту должность претендуют уже более десяти человек, пишет «Федеральное агентство новостей».

По мнению Пучкова, для начала он бы обследовал всех кандидатов у психиатра, которого никто из выдвинувшихся на главный пост в стране не прошел. «Поскольку „карательную психиатрию“ у нас отменили и, похоже, всю остальную психиатрию тоже отменили, то количество идиотов и психбольных, врывающихся в общественное пространство, превышает все мыслимые и немыслимые пределы. Достаточно включить YouTube и посмотреть, например, на знаменитых блогеров, у которых миллионы подписчиков. Там по каждому плачет сумасшедший дом — о каком президентстве тут уж может идти речь?» — рассудил «Гоблин».

По словам режиссера, работа на посту президента предполагает огромную ответственность и опыт административной работы. Последнего не хватает Ксении Собчак. При этом Пучков признает, что телеведущая — лучшая кандидатура из тех, кто выдвинулся на сегодняшний день.

«Остальные еще хуже, — подчеркивает «Гоблин». — В настоящий момент у нас есть действующий президент — Владимир Владимирович Путин. Нравится он кому-то, не нравится — но у него рейтинг 86% среди населения России. Если Владимир Владимирович Путин выдвинет свою кандидатуру, то, безусловно, изберут именно его, ибо он себя зарекомендовал с точки зрения подавляющего большинства населения как, скажем так, очень хороший руководитель.