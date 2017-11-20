Минтруд назвал лидеров по росту зарплат в 2017 году

05:38 20 ноября 2017 0

Зарплаты ученых росли быстрее остальных Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Министерство труда заявило о существенном росте зарплат сотрудников пяти сфер. По итогам 2017 года лидерами по этому показателю стали ученые и исследователи в области научных разработок.

В этом секторе рынка заработные платы за последний год увеличились на 11,4%, что вдвое выше темпов роста номинального заработка в целом по России (5%), сообщил телеканал 360. Среди других сфер с быстро растущими доходами специалисты назвали добывающий сектор и банковскую деятельность, где с 2014 года ситуация была противоположной — доходы банкиров сильно падали.

Таким образом, в этом году у сотрудников предприятий финансовой и страховой деятельности заработок вырос на 9,3%, в обрабатывающем производстве, сельском и лесном хозяйствах — на 8,8%, а сфере добычи полезных ископаемых — на 8,1%.